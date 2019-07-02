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新北6月房市交易下滑1成 六都這2城市表現最好

2019-07-02 15:14聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

根據新北市地政局１日公布2019年6月買賣移轉棟數資料顯示，108年6月新北房市交易移轉棟數共計4992棟，較108年5月減少606棟，減少幅度10.8%，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，六都之中表現最好的是台南市與高雄市，台南市買賣移轉棟數已經超越2014年上半年，高雄市則是幾乎快要追平2014上半年。。

地政局表示，其中交易移轉棟數以中和區、板橋區及新店區減少最多，與108年5月相較分別減少122棟、83棟及76棟，主要原因除了受到中古屋市場景氣影響外，中和、板橋兩區也因新成屋移轉棟數減少所致。另外，以交易案件量來看，新北市108年6月交易件數為5302件，較108年5月減少679件，減少幅度11.4%。

地政局表示，新北6月的房屋移轉棟數相較5月下滑1成，恐因購屋民眾集中在4、5月進行新成屋移轉，導致6月交屋量相對下降，但針對中和區、板橋區及新店區上半年的房市交易移轉棟數來看，仍維持在一個穩定情況。

曾敬德表示，6月的買賣移轉棟數比起5月少了13%，一方面是5月房市受到外在貿易戰等影響，交易量略為下滑，一方面則是因地政機關受到6月工作天數比5月減少約18%的影響，因此，六月買賣移轉棟數月減約13%，不過整體仍略優於去年同期的表現。

2019年上半年六都買賣移轉棟數為11萬棟，反應市場持續回溫，移轉棟數創下近5年以來的新高。北部地區穩健復甦，新北市上半年移轉棟數2.8萬棟，台北市則為1.3萬棟，距離2014年上半年仍有段差距。

不過台南市上半年移轉棟數1.1萬棟，已經優於2014年同期，高雄市則是2萬棟，接近2014上半年表現，由此可見，南台灣房市因為基期較低，房市回升力道強勁。

新北市地政局公布6月新北房市交易移轉棟數共計4992棟，較108年5月減少606...
新北市地政局公布6月新北房市交易移轉棟數共計4992棟，較108年5月減少606棟，減少幅度10.8%。記者游智文／攝影
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新北市地政局公布6月新北房市交易移轉棟數共計4992棟，較108年5月減少606...
新北市地政局公布6月新北房市交易移轉棟數共計4992棟，較108年5月減少606棟，減少幅度10.8%。圖／新北市
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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2019年上半年六都買賣移轉棟數為11萬...
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2019年上半年六都買賣移轉棟數為11萬棟，反應市場持續回溫，移轉棟數創下近5年以來的新高。圖／內政部統計處、信義房屋不動產企研室彙整
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