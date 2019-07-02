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台南沙崙綠能科學城加緊趕工 可望創造上千就業機會

2019-07-02 12:06聯合報 記者陳俞安╱即時報導

位在台南市歸仁區高鐵車站東南方的「沙崙智慧綠能科學城」，為中央推綠能科技產業的重大建設。南市經發局今天發表科學城內大臺南會展中心、汙水處理系統等其他相關工程進度，市長黃偉哲表示，科學城是台南經濟轉型的重點，今各大工程進度推進，南市府將配合中央規劃，盡早開始招商及營運作業。

經發局指出，沙崙智慧綠能科學城包含了大臺南會展中心、綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域、台糖智慧綠能循環住宅、智慧能源管理系統BOT、三井Outlet Park以及聯外道路、汙水處理系統與天然氣管線。其範圍有核心區、商業區、產業研發專區、中央研究院南部院區及高鐵臺南站周邊生活住宅區。

園區的自駕車測試場域暨智慧綠能行控中心目前已完工，截至6月13日止，有ACER、成大、車輛中心、自強工程顧問、U-CAR、勤崴科技、廣達電腦、微軟等8家業者的自駕車於場域中進行性能測試或展示，共計87車次。

三井Outlet Park則預計民國110年12月完工，111年開幕，可望創造2,000個就業機會。而周邊產業園區開發進度，計有歸仁恒耀工業區、皇田集團工業區及萬國通路產業園區等進駐，申請報編或申請變更開發計畫中，投資額達59億元，開發面積31.7公頃，預計可提供2250個就業機會。

在聯外道路部分，南154 線預計109年8月完工，歸仁十三路預計109年8月完工，而臺86線大潭交流道則預計111年完工。相關管線方面，污水處理系統既有管線檢視及第一階段整建工程已全數完工，天然氣管線，預計108年12月31日供氣。

科學城各項工程進行中，自駕車園區已完工。記者陳俞安／翻攝
科學城各項工程進行中，自駕車園區已完工。記者陳俞安／翻攝
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