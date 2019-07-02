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長榮罷工何時停損？業界：工會對空服影響力已降低

去年1.3萬通尋死電話…怕沒救到 安心專線改號「依舊愛我」

上傳開箱文 就有機會免費吃麥當勞「麥脆鷄套餐」94天

2019-07-02 10:38經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

免費吃麥當勞「麥脆鷄套餐」的機會來了！

台灣麥當勞表示，明（3）日晚間6時起至7月31日23時59分止，將首度舉辦「麥脆鷄94狂開箱文大賽」，廣邀各路粉絲一起大啖麥脆鷄，以自身專業、多元角度發表最有趣的「百工百業」開箱文，並將選出5名最有創意、獨具一格的開箱好手，每名贈送一張特製麥脆鷄點點卡，裡頭有預儲點數，可兌換94份「麥脆鷄腿（2塊）」經典套餐，市值15,040元，等於是可免費享有94天的麥脆鷄套餐。

根據農委會調查，平均每人一年吃下約30公斤的鷄肉，顯見鷄肉在國人的飲食生活中扮演舉足輕重的地位。

看好「鷄不可失」的飲食風潮，台灣麥當勞25年前率先全球麥當勞，獨家研發適合台灣口味、先蒸烤再炸製獨家保鮮製程，開發出具「嫩」、「脆」、「爽」特點的帶骨炸鷄「麥脆鷄」，今年更首度讓「麥脆鷄腿（大腿/棒腿）」、「麥脆鷄翅」個別定價販售，鷄腿控甚至還有「麥脆鷄腿分享盒」可邀三五好友一起分享。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，經典主餐「麥脆鷄」便是因應台灣人口味推出，平均每7名顧客，就有1名會選擇麥脆鷄。

此次舉辦「麥脆鷄94狂開箱文大賽」，就是希望號召各界鐵粉站出來，從不同觀點分享麥脆鷄的獨特魅力。

台灣麥當勞首次舉辦「麥脆鷄94狂開箱文大賽」，希望號召各界麥脆鷄鐵粉一起以自身專...
台灣麥當勞首次舉辦「麥脆鷄94狂開箱文大賽」，希望號召各界麥脆鷄鐵粉一起以自身專業與創意開箱，就有機會免費享有94天的麥脆鷄套餐。 圖／台灣麥當勞提供
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