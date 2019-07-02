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台灣為何沒有熱浪？全因一項得天獨厚的優勢

被罷免風掃到…黃捷、韓國瑜、蔡英文 誰真的要小心？

無論今早協商成果如何 長榮空服今晚都要上凱道

2019-07-02 08:54聯合報 記者曹悅華╱即時報導

長榮空服員罷工已邁入第13天，雖然勞資雙方今上午要再次協商，外界普遍不樂觀。為集結士氣，爭取大眾支持，桃園市空服員職業工會今晚將在凱達格蘭大道舉辦晚會，並從今起，在北市鬧區街頭發起快閃活動。

長榮航空與工會今上午9時，於桃園尊爵天際飯店進行再次協商，全程不開放直播，不過因為雙方對「秋後算帳」共識不高，學者、業界人士皆表達卡關機率高。

祭「一人一信呼籲董、總出席協商」、「要協商、要保障 粉紅氣球活動」後，工會昨宣布將於今晚7時到9時，於凱道舉辦「一起陪長榮空服罷工晚會」。Dress Code同樣為粉紅色，除了邀請會員親友團發言、社會賢達聲援，也會同步向大眾報告工會戰況，另還有「紙飛機兩棚連線活動」，最後在歌聲中畫下句點。

截至上午8時，「一起陪長榮空服罷工晚會」臉書活動頁，有1000人表示會參加 ， 近4000人表示對晚會有興趣。

工會說，6月28日長榮終於第一次跟空服員見面，並承諾不秋後算帳，在經過民主投票程序後，工會多數成員接受在簽訂團體協約後停止罷工。沒想到隔天長榮航馬上跳票，對於不秋後算帳竟沒有具體方案，也不回應工會提出的保障方案，讓會員非常灰心。

工會說，罷工至今快兩周，空服員們就在風雨中堅持，或許輿論對於罷工並不友善，也或許這趟航程不是順風，但是空服員依然相信權益要由自己開始出來爭取，團結會抵抗所有的惡，希望獲得勞工及消費者支持。工會也說，無論今天協商成果為何，晚會都會照常舉行。

工會也從今起發動「一起陪長榮空服罷工快閃」活動，每天下午4時到8時，將隨機出沒在西門町、公館、華山、師大、中山新光三越和信義威秀等鬧區，直到罷工結束，希望民眾在路上看到可以給予空服員們鼓勵。

長榮空服員今將走上凱道，並在台北舉辦快閃活動，一直到罷工結束。本報資料照片
長榮空服員今將走上凱道，並在台北舉辦快閃活動，一直到罷工結束。本報資料照片
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長榮航空罷工空服員

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