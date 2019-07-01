玩命關頭保羅沃克的座駕 牛魔王只有30台配額

2019-07-01 22:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



曾在經典電影「玩命關頭」中擊敗Ferrari的牛魔王TOYOTA SUPRA，自2002年停止生產後，已暌違車壇17年；在全球車迷的引頸期盼下，日本豐田汽車與BMW公司攜手合作，傳奇性能跑車SUPRA今年以嶄新面貌重新歸來，但全台僅30台的配額，總代理和泰車以線上預購方式，將在線上登錄後抽籤，想要買這台車還要有運氣才行。

全新GR SUPRA搭載3.0 Turbo 直列六汽缸渦輪增壓引擎及前置後驅傳動配置，輔以八速自排變速箱搭配全新控制邏輯調教，創造出0~100km/h僅4.3 秒*1的優異加速性能。為了讓國內消費者能夠同樣享有這台傳奇車款的操控樂趣，和泰汽車首度將SUPRA引進台灣市場，並於即日起接受客戶預訂。

SUPRA車系自1978年問世以來，一直都是旗下旗艦性能跑車的代表，而1986年的第三代SUPRA，更是透過征戰各大國際賽事與知名歐洲大廠齊名競爭而聞名全球；第四代SUPRA進一步以流線車身、渦輪引擎帶來的強大性能，成為90年代街頭流行文化的一部分，多次出現在電玩遊戲及電影作品中，早已奠定其經典日式跑車的傳奇地位。而熱愛賽車的日本豐田汽車社長-豐田章男先生更對SUPRA有著一份深厚且特殊的情感，並曾表示：「自己跟上一代SUPRA有相當深的情感，就像有革命情感的夥伴一樣，自己大多數的賽道駕駛技巧都是從四代SUPRA身上學會的；因此，無論如何都要讓他重新復活！」如今，在豐田章男社長的努力下，SUPRA終於在睽違17年後，以全新面貌正式回歸，TOYOTA正式對全球性能車迷宣告：The Legend is Back！

冠上GR之名 打造經典高性能跑車