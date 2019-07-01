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精品咖啡搭珍奶 黑沃搞創意推「黑糖黑玉拿鐵」

2019-07-01 19:29經濟日報 記者宋健生╱即時報導

珍奶只能配茶嗎？知名連鎖咖啡品牌黑沃咖啡，宣布推出全台首創以精品咖啡搭配珍奶的創意飲品「黑糖黑玉拿鐵」，今(1)日在台中珍奶節發表會中首發曝光。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，為了凸顯黑糖珍珠的焦糖香甜味，黑沃咖啡特別精選具有榛果及巧克力香味和口感的中南美洲精品調合咖啡豆，帶來多層次和美妙的口味，將知名珍奶延伸出全新創意美味。

今天的「台中珍奶節─好茶好餅」發表會，由台中副市長楊瓊瓔、觀旅局長林筱淇、春水堂總監林秀慧，與知名藝人莎莎、小豬等人，一同進行珍珠奶茶DIY及創意料理，分享珍奶幸福滋味，宣布台中珍奶節起跑。

台灣珍珠奶茶紅遍全世界，一年締造3,000億元商機，台中身為珍珠奶茶誕生地，今年首創「台中珍奶節」，並訂7月10日至28日舉辦十大人氣珍奶票選。

民眾可至活動官網線上投票，或至台中火車站前廣場的期間限定大型珍奶裝置藝術旁實體投票，就有機會抽中機票、飯店住宿券等豐富大獎。

創業三年即在國內外屢屢獲獎的黑沃咖啡，配合活動推出全台第—個以精品咖啡搭配黑糖珍奶的創意飲品「黑糖黑玉拿鐵」，在各家珍珠奶茶業者中更顯一枝獨秀。

楊瓊瓔表示，「2019台中珍奶節」將呈現珍珠奶茶多樣面貌，本月10日至28日舉辦十大人氣珍珠奶茶票選，8月3日將於廣三SOGO百貨戶外廣場公布十大人氣珍奶票選結果。

現場將評選出「年度代表珍奶茶飲」及「年度代表珍奶料理」，現場試吃、試飲。8月10日、11日將聯合票選出的十大人氣珍奶，以及知名糕餅業者，在廣場舉辦主題市集，邀請民眾一起感受珍奶魅力。

楊瓊瓔說，台中以珍珠奶茶、太陽餅、鳳梨酥等美食起源地聞名國內外，今年聯合茶餅業者舉辦台中珍奶節系列活動，以珍珠奶茶為主題，邀請台中地區茶飲及創意珍奶料理業者參與，呈現台中獨特午茶魅力。

黑沃咖啡創辦人林佩霓宣布推出全台首創以精品咖啡搭配珍奶的創意飲品「黑糖黑玉拿鐵」...
黑沃咖啡創辦人林佩霓宣布推出全台首創以精品咖啡搭配珍奶的創意飲品「黑糖黑玉拿鐵」。記者宋健生/攝影
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「2019台中珍奶節」將呈現珍珠奶茶多樣面貌，本月10日至28日舉辦十大人氣珍珠...
「2019台中珍奶節」將呈現珍珠奶茶多樣面貌，本月10日至28日舉辦十大人氣珍珠奶茶票選。記者宋健生/攝影
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