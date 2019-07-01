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長榮懲處擅離職守空服員 工會駁他們有告知座艙長教官

2019-07-01 19:28聯合報 記者曾增勳╱即時報導

長榮空服員罷工持續，針對媒體詢問長榮航空指控工會引導18名空服員離開工作崗位及質疑罷工時間，桃園市空服員職業工會會員代表丁紹明今天下午表示，這是非常荒謬的指控，這次參與罷工所有會員2350人，如果公司指控屬實，是不是代表工會幹部強迫會員罷工？事實都是依會員個人意願進行。

她強調，會員是16時發動罷工行動之後不提供勤務，參與罷工是合法、合理及正當性，24人包括20人飛行勤務、4人是地面勤務參與罷工，公司依法規定不能夠懲處，她呼籲資方不要混淆視聽、混淆會員造成恐慌，正視工會提出的不秋後算帳條款。

勞資雙方預定明天7月2日將召開第二次協商，針對工會所提不秋後算帳條款，如果資方不接受，工會是否讓步? 丁紹明表示，工會不會對公司讓步，工會最終的目標是讓空服員安全成功回到公司。她說明24人參與罷工完全依法參與罷工，24人在進行罷工之前，有明確告知當趟航班的座艙長及當班的教官 ，並由座艙長、教官記錄發生狀況回報公司，獲座艙長、教官同意後離開，完全合法、合理。

媒體詢問明天勞資二次協商如果沒有結果是否繼續罷工，丁紹明表示，他們不回答假設性的問題，但強調「只要沒有簽訂團協的那一刻，就是持續罷工」。

針對媒體詢問長榮航空指控工會引導空服員離開工作崗位及質疑罷工時間，桃園市空服員職...
針對媒體詢問長榮航空指控工會引導空服員離開工作崗位及質疑罷工時間，桃園市空服員職業工會會員代表丁紹明出面回應指是荒謬指控，罷工合法合理及正當性。記者曾增勳／攝影
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長榮空服員持續罷工，空服員在罷工棚高喊「團結、戰鬥、罷工一定成功」口號力挺工會。...
長榮空服員持續罷工，空服員在罷工棚高喊「團結、戰鬥、罷工一定成功」口號力挺工會。記者曾增勳／攝影
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罷工空服員

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