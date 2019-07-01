長榮懲處擅離職守空服員 工會駁他們有告知座艙長教官

2019-07-01 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



長榮空服員罷工持續，針對媒體詢問長榮航空指控工會引導18名空服員離開工作崗位及質疑罷工時間，桃園市空服員職業工會會員代表丁紹明今天下午表示，這是非常荒謬的指控，這次參與罷工所有會員2350人，如果公司指控屬實，是不是代表工會幹部強迫會員罷工？事實都是依會員個人意願進行。

她強調，會員是16時發動罷工行動之後不提供勤務，參與罷工是合法、合理及正當性，24人包括20人飛行勤務、4人是地面勤務參與罷工，公司依法規定不能夠懲處，她呼籲資方不要混淆視聽、混淆會員造成恐慌，正視工會提出的不秋後算帳條款。

勞資雙方預定明天7月2日將召開第二次協商，針對工會所提不秋後算帳條款，如果資方不接受，工會是否讓步? 丁紹明表示，工會不會對公司讓步，工會最終的目標是讓空服員安全成功回到公司。她說明24人參與罷工完全依法參與罷工，24人在進行罷工之前，有明確告知當趟航班的座艙長及當班的教官 ，並由座艙長、教官記錄發生狀況回報公司，獲座艙長、教官同意後離開，完全合法、合理。