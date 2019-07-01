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台中市勞工局成立青年事務股 幫青年圓夢

2019-07-01 15:58經濟日報 記者宋健生╱即時報導

輔導青年就業創業，台中市勞工局今(1)日成立專責單位「青年事務股」，提供一站式就業及創業服務，同時與中市17所大學育成中心簽署合作備忘錄，共同推動青年就創業發展。

今天簽約的大學代表包括：修平科大校長鄧作樑、嶺東科大副校長陳仁龍、中台科大副校長陳錦杏、中山醫大副校長何永全、中國醫大營運長陳勝欽，以及中興大學、弘光科大學、亞洲大學、東海大學、逢甲大學、朝陽科大、勤益科大、僑光科大、台中科大、台灣體大、靜宜大學、台中教育大學。

台中市勞工局長吳威志表示，為落實盧市長「青秀台中」青年政策，提供青年就業服務及創業孵化協助，今天起於就業安全科增設青年事務股，並將全力爭取明年2,000萬元以上預算。

吳威志表示，日前已完成股長遴選，由謝峻岦擔任首任青年事務股股長，負責青年就業事務、青年創業前期輔導、青年產業職場體驗、青年學生暑期工讀及扶助弱勢青年就業等業務。

此外，勞工局已整合經發局相關青創資源，及中央經濟部、勞動部創業協助資源，成為青年創業一站式服務，即日起按標準作業服務流程，即可進行青年創業需求評估、諮詢及提供創業貸款、進修創業相關知能等一站式服務。

吳威志強調，青年事務推動是循序漸進的，目前首要加強與台中市各大學育成中心合作，合作內容包括由學校提供青年創業場域及專案輔導，並得推薦2名輔導創業青年(或團隊)，由勞工局提供參加外部訓練費用、辦理活動費用、創業競賽獲獎或通過創業補助計畫、補助數位行銷廣告費用及通過商標或專利申請費用等創業獎勵補助等資源。

青年事務股下半年已規劃每季，與台中市大學育成中心召開座談，研擬具體可行的就創業促進政策，並規劃企業投資青年創業暨資金媒合機制方案，以協助青年解決創業資金不足問題。

另外也將辦理「2019眷戀，光復新村!」創意設計競賽，及46場次青年職場體驗活動，且於10月17日與大學合作辦理亞太就業促進政策交流研討會。

市府同時將成立「青年事務諮詢委員會」，其中青年發展組將由勞工局主政，將邀請專家學者、優秀摘星青年、歷任青審會青年代表及高中職、大專院校學生代表擔任本議題小組委員，針對本市青年就創業政策及勞動市場發展提供建言，及時因應青年需求及解決青年就創業困境。

勞工局指出，除成立青年事務股，台中市設有23個就業服務據點，遍布於山海屯等地，可以直接、立即提供青年相關協助，相比一般人力銀行，優點在於可提供一站式服務，具有單一窗口、固定專人、預約制等特色，是具有溫度與深度的就業服務。

而為鼓勵青年在台中就業深耕，勞工局推動「就業金安薪」方案，第一金跨域補助金，排除異地就業限制，給予交通、租屋及搬遷補助；第二金短期職場適應金，提供求職者職場學習機會並補助雇主薪資。

第三金上工獎勵金，提供未就業青年投入特定缺工產業給予就業獎勵，連續就業最長可領取18個月10.8萬元的獎助，今年開辦截至5月已有逾400名青年受益。

勞工局指出，台中市現有審計新村、光復新村及摘星山莊等3個青年創業基地，另外將增加第四市場等既有空間，以逐步擴大基地規模。

針對即將4年期滿離駐而釋出的第1期創業空間，目前已上網公告招募遞補，這次光復新村釋出26個空間，審計新村釋出8個空間，2處創業基地共釋出34個創業空間，有意願進駐的青年，須準備創業計畫書及規範表件，自即日起至7月11日止送件，評選後，預計於8月公告錄取名單。

台中市勞工局與中市17所大學育成中心簽署合作備忘錄，共同推動青年就創業發展。記者...
台中市勞工局與中市17所大學育成中心簽署合作備忘錄，共同推動青年就創業發展。記者宋健生/攝影
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台中市勞工局長吳威志(左)宣布，由謝峻岦(右)擔任首任青年事務股股長。記者宋健生...
台中市勞工局長吳威志(左)宣布，由謝峻岦(右)擔任首任青年事務股股長。記者宋健生/攝影
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創業台科大勞工局

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