罷工空服員唱「 忽然之間」 中暑空服員：挺工會爭保障

2019-07-01 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



長榮空服員罷工第十二天，天氣炎熱，許多空服員在罷工棚忍受高溫持續靜坐罷工，石姓足球球評現身相挺，桃園市空服員職業工會幹部今天下午再舉辦粉紅氣球「要協商、要保障」 集成氣球束表達心聲，會中唱起改編莫文蔚「 忽然之間」長榮版本，會中上周五中暑昏倒罷工棚的曾姓空服員現身喊話，「希望從今天起我們一起站在工會這頂大傘下，一起建我們夢想中的房子」，希望大家堅持下去，將對現實的不甘心一起轉為機會， 爭取應有的保障。

罷工空服員繼昨晚「要協商、要保障」粉紅氣球活動，空服員在粉紅色氣球寫上「要協商、要保障」心願，唱起改編周杰倫的「告白氣球」長榮版，今天下午再度舉辦粉紅氣球「要協商、要保障」喊話集結活動，再度改編莫文蔚「 忽然之間」長榮版，「我明白，長榮專制和獨裁，沒誠信跳票離開，政府呢，這個社會怎麼如此黑暗，而現在眼淚擦乾、向前看，姊妹團結站出來，我知道，神明媽祖都有最好安排」，隨後空服員互相擁抱加油。