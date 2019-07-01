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罷工空服員唱「 忽然之間」 中暑空服員：挺工會爭保障

2019-07-01 15:43聯合報 記者曾增勳╱即時報導

長榮空服員罷工第十二天，天氣炎熱，許多空服員在罷工棚忍受高溫持續靜坐罷工，石姓足球球評現身相挺，桃園市空服員職業工會幹部今天下午再舉辦粉紅氣球「要協商、要保障」 集成氣球束表達心聲，會中唱起改編莫文蔚「 忽然之間」長榮版本，會中上周五中暑昏倒罷工棚的曾姓空服員現身喊話，「希望從今天起我們一起站在工會這頂大傘下，一起建我們夢想中的房子」，希望大家堅持下去，將對現實的不甘心一起轉為機會， 爭取應有的保障。

罷工空服員繼昨晚「要協商、要保障」粉紅氣球活動，空服員在粉紅色氣球寫上「要協商、要保障」心願，唱起改編周杰倫的「告白氣球」長榮版，今天下午再度舉辦粉紅氣球「要協商、要保障」喊話集結活動，再度改編莫文蔚「 忽然之間」長榮版，「我明白，長榮專制和獨裁，沒誠信跳票離開，政府呢，這個社會怎麼如此黑暗，而現在眼淚擦乾、向前看，姊妹團結站出來，我知道，神明媽祖都有最好安排」，隨後空服員互相擁抱加油。

曾姓空服員表示，6月29日開票前她擬一份稿跟大家說挺幹部，內容是「全體會員肯定幹部努力，認同幹部想保護會員的核心價值，無論結果如何，我們沒有輸，我們會一起繼續奮鬥，一起努力，一起讓長榮航空更好！只要大家在一起就還有機會，「把你被長榮背叛的不甘心，把你對現實的不甘心一起轉為機會，我們抓住這個機會好嗎」。

長榮空服員罷工棚內寫上粉紅氣球「要協商、要保障」表達心聲，齊唱改編莫文蔚「 忽然...
長榮空服員罷工棚內寫上粉紅氣球「要協商、要保障」表達心聲，齊唱改編莫文蔚「 忽然之間」長榮版，爭取保障。記者曾增勳／攝影
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長榮空服員罷工棚內寫上粉紅氣球「要協商、要保障」表達心聲，齊唱改編莫文蔚「 忽然...
長榮空服員罷工棚內寫上粉紅氣球「要協商、要保障」表達心聲，齊唱改編莫文蔚「 忽然之間」長榮版，爭取保障。記者曾增勳／攝影
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長榮空服員罷工棚內寫上粉紅氣球「要協商、要保障」表達心聲，齊唱改編莫文蔚「 忽然...
長榮空服員罷工棚內寫上粉紅氣球「要協商、要保障」表達心聲，齊唱改編莫文蔚「 忽然之間」長榮版，爭取保障。記者曾增勳／攝影
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長榮空服員罷工棚內寫上粉紅氣球「要協商、要保障」表達心聲，會員將氣球集氣球束表達...
長榮空服員罷工棚內寫上粉紅氣球「要協商、要保障」表達心聲，會員將氣球集氣球束表達齊心爭取保障。記者曾增勳／攝影
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長榮航空空服員罷工

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