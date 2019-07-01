社群媒體違規廣告百百種 食品、化妝品占最多

2019-07-01 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



隨著網路資訊的普及，新興社群網站廣告琳瑯滿目，為維護消費者權益，台北市政府衛生局從今年5月起針對Facebook、Instagram、Youtube、Line等查緝食品、藥物、化妝品違規廣告，共計查獲107件，目前依法開罰14件，另外93件移送權管轄區衛生局辦理。

北市衛生局分析107件案件產品屬性，以食品59件最多，化妝品45件為其次，藥物為3件，相關食品違規廣告宣稱「葉黃素是專門保養眼睛...能舒緩眼睛疲勞…體內血液呈弱鹼性，清除體內廢物，保持腸內細菌平衡、強化細胞…」等詞句，涉及誇張、易生誤解。

另有化妝品違規廣告宣稱「具有細胞再生功效，可防止自由基的外部侵害...醫美髮療...秀髮童顏針…正確的皮膚保養更是治療中最重要的一環，同時預防勝於治療，生出後乳液勤擦，就可以輕鬆減少異位性皮膚炎的發生…」等詞句，涉及虛偽、誇大。

北市衛生局呼籲，網路購物風險較高，消費者應先確認網站有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料揭示，如果僅留行動電話或E-Mail，仍無法確認販售者身分，無法保障購買商品的安全及合法性，請儘量於合法商店購買產品，保障自身消費安全及權益。

此外，廣告內容太神奇、太吸引人的，消費者務必「停、看、聽」，冷靜思考是否確實需要，並且閱讀包裝標示上的相關資訊，或是請教醫師、營養師等專業人員的建議。

針對Facebook、Instagram、Youtube、Line等新興網站社群媒體，北市衛生局已經行文各家媒體台灣分公司，務必善盡企業責任針對所屬網站進行自主管理，於廣告刊登前應嚴謹審查，並且自行定期審視網站平台內刊登的訊息及內容是否符合規定。

北市衛生局指出，食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬元以上、400萬元以下或60萬元以上、500萬元以下罰鍰。

化妝品廣告涉虛偽誇大或醫療效能，違反化妝品衛生安全管理法規定，可處4萬元以上、20萬元以下或60萬元以上、500萬元以下罰鍰。

藥物廣告未經核准或與核准內容不符，違反藥事法規定，可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰。另外，一般商品若宣稱醫療效能，違反藥事法規定，可處60萬元以上、2,500萬以下罰鍰。