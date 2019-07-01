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長榮航空為何不讓步 專家：要顧及所有員工、股東權益

2019-07-01 11:55經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空公告從6月20日至30日止，已取消469個航班 ，營收損失預估約21.1億元，明天兩邊將再度進行協商，據了解，明天也會公布11日後的新班表，但公布的天數還未決定。

長榮航空與桃園市空服員職業工會(桃空職工)29日在桃園市政府進行罷工後協商，經過3小時討論，因桃空職工堅持要求長榮航空撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告，恢復參與罷工的桃空職工會員權益維持罷工前的狀態；其次要求公司不能追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員的責任，長榮航空無法同意，因此勞資未達共識，導致無法簽下協議。

29日原本市場都預期罷工出現轉機，然而，看似最有轉機的協商再度失敗，長榮航空為何不惜營運面持續失血也無法讓步?

航空界人士認為，這次罷工事件，已經取消469班，公司多數內勤人員，為處理旅客改班等各種服務，工作量變相增加，許多人對於罷工事件感到不滿；另外，自罷工以來一路支持公司願意服勤的空服員心情上也面臨許多的壓力；公司在同意罷工訴求決策上，更必須要顧及管理的公平性。

其次，航空公司經營難度非常高，人力、資本、技術都很密集，還是高成本、低利潤、高風險的產業，營運面隨時受到全球經濟局勢、油價等變化影響；雖然去年營收近1356億台幣，獲利為65億元，但獲利率不到5%；如果以長榮航空開航以來，共投入682億，投資報酬率僅0.178%，比銀行利息還低，不只要顧到勞工權益，也要顧及股東權益。

長榮航空公告從6月20日至30日止，已取消469個航班 ，營收損失預估約21.1...
長榮航空公告從6月20日至30日止，已取消469個航班 ，營收損失預估約21.1億元，明天兩邊將再度進行協商，據了解，明天也會公布11日後的新班表，但公布的天數還未決定。 記者張裕珍／攝影
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長榮航空罷工空服員

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