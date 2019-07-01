換季整理衣服除了丟舊衣回收箱 這樣做更有意義

2019-07-01 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



夏天正式來臨，該開始整理冬衣了，但衣櫃裡滿滿的舊衣物該何去何從？大家都知道可以到住家附近的舊衣回收箱，或是交給垃圾車回收，其實現在還多了一個「有意義」的回收管道，智能櫃公司「掌櫃」今（1）日起與社團法人臺北市心理復健家屬聯合協會合作，共同舉辦「心怡舊衣回收」活動，希望募集舊衣資源，啟動愛心循環。

民眾黃太太說：「小朋友長得很快，衣服很快就穿不下了，但又不知道該給誰，丟掉又可惜；現在知道有這個新服務，捐衣服之外又可以幫助需要的人，覺得超有意義的，以後衣服整理完就能拿到我家附近的櫃子捐了」。

掌櫃表示，民眾只要把想捐贈的二手衣物先清潔整理後，再妥善包裝，拿到鄰近掌櫃櫃點，依序點選「生活+」、「心怡舊衣回收」等功能鍵後，將包裝好的二手衣物放入格口並支付35元運費，即輕鬆完成捐贈手續。

協會收到募集來的二手衣物之後，心怡學員會開始進行整理、分類、歸納舊衣的工作，整理完後則會舉行義賣，義賣所得將做為學員薪水報酬；不但減少資源浪費，還可以提供精障朋友工作機會，透過分類整理來復健學習，與人群互動增加自信心，重拾安全感，感受社會愛的力量。