服務更貼心 台灣高鐵即起整合客服專線電話

2019-07-01 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵公司為提供旅客更貼心、便利的服務，即日起，全面整合客服專線電話代表號為4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖以及行動電話僅需於代表號前加撥02，即02-4066-3000），方便旅客記憶。

旅客如有顧客服務相關問題，除透過上述之客服專線外，亦可利用台灣高鐵企業網站及台灣高鐵APP「聯絡我們」，透過「電子信箱」或「文字客服」等多元方式與高鐵公司聯繫，並獲得協助。台灣高鐵公司持續追求創新與進步，致力提供旅客更加優質的旅運服務，多元的聯繫方式，讓旅客溝通更為便利，服務更貼心，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵公司表示，為滿足旅客需求，提供包括「客服專線」、「電子信箱」及「文字客服」等聯繫管道。其中「客服專線」電話代表號即日起全面整合為4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖以及行動電話僅需於代表號前加撥02，即02-4066-3000），更加方便旅客記憶。

此外，旅客亦可選擇「電子信箱」，24小時皆可透過網路即時以填寫表單方式留言，高鐵將會有專人以郵件回覆旅客問題，不受時間與空間的限制；另有「文字客服」，每日6時至24時提供服務，旅客可於服務期間透過線上即時對談與高鐵客服人員取得直接聯繫，即時獲得所需的幫助。高鐵公司希望透過多元且便利的服務管道，讓旅客與高鐵公司間溝通更加暢通無阻、也讓旅客持續感受高鐵優質用心的旅運服務。