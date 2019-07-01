挑戰悠遊卡1280定期票CP值 坐好坐滿還可得大獎

2019-07-01 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



1,280元公共運輸定期票上路一年多，讓不少有通勤需求的民眾受惠，為了讓更多人知道1,280元公共運輸定期票的優點，悠遊卡公司推出「1280就要這young玩」活動，鼓勵民眾挑戰1,280元公共運輸定期票的CP值。

自7月1日至7月30日，只要使用設定1,280元定期票的悠遊卡，並搭乘指定的雙北交通運輸工具（捷運、公車、Ubike轉乘前30分鐘），搭乘次數最多的前十名，就可獲得一個月份定期票（價值新台幣1,280元），相當於送你搭30天雙北交通運輸工具免費，讓你「坐愈多、省愈多，還有機會得大獎」。

悠遊卡公司還特地邀請擁有高網路人氣的「學姊」黃瀞瑩、熊讚以及台北市觀光傳播局長劉奕霆（大熊局長）、悠遊卡BeBe一起拍攝宣傳影片帶路，教你如何將悠遊卡設定為定期票，及如何使用CP值最高；觀賞影片請上悠遊卡官方網站及悠遊卡官方Youtube。影片連結：大熊局長與學姐教你如何成為1280CP霸主(https://lihi1.cc/6PhKK/NEWS)

悠遊卡公司統計，自去年4月1,280元公共運輸定期票開賣以來成果斐然，共賣出逾229萬張，且94%的使用者會續購，高達92%的購買者使用金額超過新台幣1,280元，平均單月使用金額達新台幣1,620元，相當於省了27%的交通費用，幫民眾省荷包「有感」。

除了比搭乘次數之外，悠遊卡公司鼓勵民眾將定期票記名，活動期間在悠遊卡記名網頁完成記名者，即可參加抽獎，可抽一個月份定期票（價值新台幣1,280元） ，共三個幸運名額。

「大熊局長」和「學姐」也會在影片中親自教導大家如何使用「悠遊卡售卡‧加值機」，將悠遊卡設定為定期票，就能使用定期票玩遍大台北各個景點。馬上幫你的悠遊卡記名

悠遊卡公司表示，在1,280元公共運輸定期票上路後，民眾使用公共運輸的習慣也逐漸養成，「坐好坐滿」的比例大增，過去沒有1,280元公共運輸定期票，民眾每週使用公共運輸的天數多半落在五至六天，有了定期票後，每週使用公共運輸的天數延長至六至七天，且有超過三成的民眾天天都坐。