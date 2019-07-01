暖心幸福企業 注重培訓還有感謝假、志工假

2019-07-01 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



這家企業很不一樣，新人到職第一天，公司就提供啟航計劃，高潛力員工有機會參與短期海外培訓與任職，每年多給每位員工感謝假、生日假與兩天志工假。最開心的是，辦公室提供免費咖啡、飲料、點心與水果。艾伯維藥品台灣分公司因而獲得「2019亞洲最佳企業雇主」殊榮，不但連兩年獲得HR Asia肯定，也是成立短短六年多來、第六度被外部權威機構肯定的幸福企業。

亞洲人力資源管理領域的權威獎項，是由《HR Asia》雜誌主辦，由相關行業專家、學者組成獨立審查委員會，透過企業調查報告、隨機挑選的員工匿名問卷調查、工作現場稽核與實地環境參訪等，嚴格挑選出不同領域的傑出企業品牌。國內今年有 186家廠商參與，51家通過。

評鑑結果顯示，艾伯維在核心、自身和團體三個面向，得分均高於藥界行業平均水平。在員工對公司的認同度、工作帶來的價值感、良好的工作氛圍等皆獲得高度肯定，因此脫穎而出。

艾伯維藥品台灣區總經理魏瑞瑪 (Ramanathan Velayutham)說，艾伯維以病人為中心，協助病患重新擁有健康和生活。對待員工則是「以人為本」，落實績效、行為、差異化、責任心與透明度的五大人才理念。

艾伯維藥品台灣區人資處長黃宜蕾說，公司重視員工工作與生活平衡，強化視訊會議減少海內外出差，除保留七天國定假日，更鼓勵休生日假與兩天志工假，並額外提供感謝員工的一日有薪假。