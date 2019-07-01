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賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

深耕樂齡市場 愛買提供68歲以上長者免費剪髮

2019-07-01 09:38經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

因應台灣進入高齡化社會，愛買近來積極經營樂齡市場，不僅自今（1）日起服務再升級，與連鎖快剪品牌合作推出「剪髮貼心　愛你年輕」免費理髮活動，全面招待68歲以上樂齡客群，每周一至周五（不含國定假日與連假），在愛買全台設有快剪店的12間分店（巨城店、花蓮店除外），出示愛買不限金額消費發票及民國40年以前（含）出生本人身分證／健保卡／駕照，就可享有快剪店免費理髮服務一次外，近日舉辦的第三屆愛買盃熱舞大賽北區預賽，在本次的家庭親子組部份，更有65歲奶奶率兩位孫女熱情舞動，嗨翻全場。

由遠東集團徐元智先生紀念基金會、愛買量販所主辦的「愛買盃熱舞大賽」，日前在愛買板橋南雅店舉辦北區預賽，除了兒童組與青少年組，更首度增設適合闔家參與的家庭親子組，吸引了近2,000位大、小朋友組隊參加。同時愛買也響應社會公益，每報名一位參賽者，即由愛買捐贈10元予伊甸社會福利基金會，和參賽者一起舞動作公益。

愛買指出，今年特別邀請於國際節目「亞洲達人秀」帶領著Maniac Family舞團、驚艷全亞洲的團長-「黑妹老師」擔任評審及代言人。黑妹老師並分享，學舞的孩子不會變壞，還能訓練孩子們體驗團體生活及互動。此次參賽的65歲奶奶簡琇蓁也表示，很高興有愛買願意提供親子比賽的組別讓她跟孫女有機會留下美好的回憶。

愛買營運長莊金龍也指出，愛買今年強調服務轉型，希望透過親子共同參賽讓家人感情更緊密，此外還有陸續推出針對長者的剪髮或送貨服務，以及針對家庭的代客料理，愛買將以新服務為全年齡客群設想。

愛買指出，愛買盃熱舞大賽將賽事現場化身「親子遊樂園」，北中南賽事當天賣場內單筆消費滿888元，就可到活動現場免費玩大型氣墊樂園、復古小火車，還有哈根達斯冰淇淋、水果拼盤、特色胖卡餐車美食園遊會，參賽者打卡再送愛買盃好禮包，內含活動紀念襪、三多葡萄糖胺液、動元素運動飲料及品牌運動用品滿千折百券等，價值超過500元，北區預賽甫結束，中區預賽7月6日（周六）在愛買復興店、南區預賽7月7日(周日) 在愛買台南店，全國總決賽7月13日（周六）於愛買桃園店舉辦。

同時，愛買近年也推出服務轉型升級，自2015年推出樂齡族專屬服務，設有樂齡族優先結帳櫃台，並在客服中心提供輪椅租借服務，賣場內也提供老花眼鏡、放大鏡借用。部分分店也提供「機車送貨服務」70歲以上長者持會員卡消費滿300元，機車車程10~15分鐘內的距離都可代送到府，平均每月服務超過500人次。

愛買行銷部資深經理王佳慧也說，愛買觀察到樂齡族群的需求，在賣場設立銀髮商品專區及血壓量測、專業藥師/營養師健康諮詢服務，帶動專區單月業績成長20倍。同時，全台分店也將從7月起陸續舉辦10多場健康講座，7月6日新竹店舉辦「如何正確使用保養品」場次、7月12日南雅店舉辦「不抽菸得肺癌？告訴你預防訣竅」場次、7月16日復興店舉辦「關節照護！如何正確使用貼布」場次。

王佳慧表示，愛買並自今（1）日起與連鎖快剪品牌合作推出「剪髮貼心　愛你年輕」全面招待68歲以上樂齡客群理髮活動，預計單周使用人次可突破2500人，初步試行三個月。

愛買自7月1日起推出68歲以上顧客平日消費可享免費理髮服務。 圖／愛買提供
愛買自7月1日起推出68歲以上顧客平日消費可享免費理髮服務。 圖／愛買提供
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今年愛買盃首度開設家庭親子組，吸引65歲奶奶帶著孫女一同參賽。 圖／愛買提供
今年愛買盃首度開設家庭親子組，吸引65歲奶奶帶著孫女一同參賽。 圖／愛買提供
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