商用不動產投資信心Q2走高 CCIM：這兩項指標投資樂觀

2019-06-30 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



台灣商用不動產投資信心指數，第2季全面走高。台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）昨（30）日公布，今年第2季包括辦公室、旅館、店面、土地開發、總體經濟環境等，五大商用不動產投資指標信心上揚，信心最高的仍為「辦公室」，其次則是「土地開發」，兩項調查結果的投資信心偏向樂觀。

政治大學地政系教授林左裕指出，本季ICI指數全面上揚的主因，應是美中貿易戰下，台商及部分美商移轉至台灣投資的效應，除了設廠生產對於土地及辦公室產生需求外，所增加的就業機會與可能引發的所得成長，對經濟基本面及投資信心有長遠的正面影響。

2019年第2季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查顯示，總平均指數為111.54點，與前一季表現的102.89點相較上升8.65點。此外，本次調查五項指標也全面上升，信心最高的指標仍為「辦公室」，在本次調查中為131.86點，較前一季上升12.15點；信心居次的指標為「土地開發」，在本次調查中為129.74點，皆偏向樂觀。

商仲業者表示，本季信心最高的指標仍落在辦公室項目，由於台北市辦公室供不應求，空置率持續下探外，加上未來3年內無大量新供給，因此今年辦公室投資項目，應能持續保持樂觀的投資信心。此外，今年不少大型建商看好商用不動產剛性需求，相繼大手筆獵取得商業用地，商用不動產將朝向多元化複合式開發使用發展。

值得一提的是，今年第2季「旅館」投資指數首次上升達到「中立」，而「店面」的信心指數雖也微幅上升，但仍落在「保守」的70.59點。CCIM認為，數據呈現出店面經營的收益，仍難以支撐自2009年寬鬆貨幣政策所引發飆漲的價格，同時面臨電子商務的競爭，致使店面投資的信心仍偏保守。

台灣不動產投資協會理事長黃鵬䛥表示，本次CCIM商業不動產投資信心指數「店面」信心已落於「旅館」之後，成為相對較保守的指標，但在投資項目的選擇上，是要追逐新建更多辦公室，還是逢低投資改造店面，值得思考。