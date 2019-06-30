長榮發「關門」簡訊？勞部：籲雙方著重大方向速簽團協

2019-06-30 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



長榮航空今（30）日向全體空服員發簡訊，表示不再發送「一呼百應調查隔日服勤意願」，被視為「關門簡訊」。勞動部政務次長劉士豪表示，長榮簡訊應非「關門」意思，仍希望組員盡快回來上班；他也呼籲勞資雙方能著重在大方向、大原則，盡速簽成團體協約、結束罷工，才是正道。

長榮稍早發出的簡訊，內容為「從即日起將不再發送一呼百應調查隔日服勤意願，後續勤務請依班表變更通知單出勤」，被外界視為「關門簡訊」；長榮航空證實已發簡訊通知，但強調門沒有關過，也不會關。

劉士豪說明，長榮的簡訊應非「關門簡訊」，應是希望組員盡快回來上班，大門永遠敞開。

劉士豪也坦言，在幾次的協商過程中，許多內容雙方是有共識的，包含工會提出的八大訴求，在團體協約中其實有些已達共識，但在某些部分細節過度堅持，如18名空服員是臨時接到罷工通知而沒上機，這些問題，其實是權益事項而非團協問題。

劉士豪呼籲，勞資雙方在7月2日協商時，能秉於互信基礎，並強調無太大必要執著在上述問題，先盡快簽成團協，細部權宜事項，可留到後面再解決。

劉士豪說，他誠心希望勞資雙方都能了解這點，能著重在大方向、大原則，而非堅持很多細節，盡快簽成團協、正式結束罷工，才是正道。

交通部回應，對於勞資雙方的議題，尊重勞動部權責及處理。