旅行業者擬上街抗爭 求長榮空服罷工這一天前落幕

2019-06-30 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



由於勞資雙方對團體協約無法達成共識，長榮航空空服員罷工進入延長賽，最快7月2日落幕。旅行業者表示，每凌遲一天，旅行社都是砸上億起跳，不過「死豬不怕滾水燙」，因為長榮航空取消航班公布到7月12日，他們只求7月13日以後航班正常，不然損失會更慘重，同時不排除發動大規模抗議行動，號召千名旅遊業者走上街頭。

歷經昨天14小時馬拉松式投票，桃園市空服員職業工會昨天下午宣布，多數會員同意長榮提出的六點新方案，意即停止罷工，待簽完團協後，罷工正式落幕。未料勞資協商僅半小時，即因對「秋後算帳」無共識，雙方再度陷入僵局，因此繼續罷工，雙方約定7月2日再次協商。

創新旅行社董事長李奇嶽說，再拖下去，最倒楣、最輸的一定是旅客跟旅行社，每天都是1、2億在燒，「長榮損失多少，我們就損失多少」，預估空服員6月20日罷工至今，旅行業者已代墊近18億元。

「今天簽團協、明天簽、後天簽都一樣，7月13日前簽完就好了」，李奇嶽說，由於長榮航空官網已經公布至7月12日取消航班，出不去的旅客早已死心，該退的退完、該罵的罵完，只要7月13日以後不要再砍航班，才能將損失降到最低，「不然又是無止盡的砸錢取消旅行團」。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，一而再、再而三希望罷工結束，「每次都被騙」，相信工會知道這場罷工已經失敗，不應該再挾持旅客權益，「真的很像在演八點檔」。