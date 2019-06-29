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批長榮協商沒誠意 工會幹部：「秋後算賬條款」談不攏

2019-06-29 23:09聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

長榮罷工協商宣告破局，前往桃園市政府和長榮資方協商的空服員工會代表等人，晚間回到罷工棚內向會員解釋協商過程如何破局，工會副秘書長周聖凱表示，完全看不出長榮公司的誠意，完全是在擺爛，工會理事廖以勤及工會代表林昱嘉也紛紛出來痛批長榮航空沒有要協商，更溫情向底下罷工的空服員喊話「前幾天我們彼此有些誤會，讓你們眼淚白流了，現在我們要團結，繼續罷下去。」

周聖凱說，「秋後算賬條款」是會員非常在意的，罷工罷了10天，大家都在乎回去公司能不能恢復原本該有的權益，但長榮公司完全沒有提出解決的方案，且資方完全沒有出來說明，僅表示他們沒有得到授權；廖以勤也表示這次進去談判只為了「尊嚴」，但在談「秋後算賬條款」時，沒想到長榮公司還增加其他罷工的規定，包括在罷工發起前30天要進行告知、開始罷工日期、罷工期限、退場機制，及參與罷工人員及其他恢復勞務的狀態以及所需的時間、罷工期間設置糾察線的時間及地點等，完全沒有要協商。

林昱嘉則表示，在決定要出發過去市政府時已經有先做好心理準備，協商時間會拉得非常久，過程中他們（資方）帶出來的東西跟工會要的非常不一樣，而且增加了許多規定條款，更表示下次協商日期訂在7月2日早上，並向罷工會員喊話「沒有很完整的簽出來我們的罷工是不會結束」。

長榮罷工協商宣告破局，前往桃園市政府和長榮資方協商的空服員工會代表等人，晚間回到...
長榮罷工協商宣告破局，前往桃園市政府和長榮資方協商的空服員工會代表等人，晚間回到罷工棚內向會員解釋協商過程如何破局。記者陳夢茹／攝影
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長榮罷工協商宣告破局，前往桃園市政府和長榮資方協商的空服員工會代表等人，晚間回到...
長榮罷工協商宣告破局，前往桃園市政府和長榮資方協商的空服員工會代表等人，晚間回到罷工棚內向會員解釋協商過程如何破局。記者陳夢茹／攝影
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罷工長榮航空空服員

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