空服員工會強調合法罷工 首推切結書確認會員意志

2019-06-29 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



長榮空服員勞資協商破局，原訂簽訂團體協約暫時無望，工會晚間指出，工會將持續罷工，並強調仍屬合法罷工，另為展現團結一致決心，在簽訂團體協約之前，請會員簽定「同意三證護照、台胞證、公司識別證繼續交予工會保管之切結書」，至於空服員若不再想罷工，工會尊重會員自由意志，可按程序取回三寶，一樣需要2天的工作時間。

工會律師劉冠廷說，依據勞資爭議處理法規定，只要罷工訴求經過調解不成立、罷工投票通過後，工會就能與資方就罷工訴求進行協商，也就是說，在團體協約簽訂之前，罷工仍屬有效，有市府官員向媒體表示，指稱工會罷工期限僅10天等，完全是無稽之談，工會設定罷工開始之後，每10天要做一次會員意向的投票，完全是工會內部自治事項，跟法律規定無關。

劉說，工會基於掌握罷工會員意象，自主訂下遊戲規則，且投票單上頭也寫的很清楚，在與資方完成簽訂團體協約之前，罷工仍然持續，除非團體協約簽訂之後，才會終止罷工，所以接下來繼續的罷工，不論從法律、或是從工會內部的自治，合法性都完全沒有問題。