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全教總製作罷工勞動教材 揚言將長榮「惡雇主」寫入

2019-06-29 23:05聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

長榮空服員罷工今原本可告落幕，卻在勞資協商時再度卡關。全教總晚間發出聲明表示，空服員罷工案，在勞方願意讓步的情況下，長榮資方卻依然不改專制威權本性，威逼罷工空服員就範。全教總已就此次罷工製作勞動教材，不排除將長榮惡雇主行徑寫入教材。

全國教師工會總聯合會(全教總)聲明指出，長榮資方的惡行惡狀正是台灣勞動者無法保有尊嚴的主因，為保勞動者尊嚴，全教總力挺空服員工會的決定，並呼籲各業工會共同聲援空服員工會，以行動對抗無良雇主。

全教總表示，長榮空服員罷工自始就是一場「小蝦米對抗大鯨魚」的抗爭，長榮航空公司長期以威權管理對待員工，唆使內勤員工反罷工，製造勞勞相爭態勢；並運用訴訟威嚇手段恐嚇工會、利誘工會會員退出罷工行動等軟硬威逼手段分化工會成員。種種行動均證明長榮資方只想打壓工會，無意和代表員工的工會進行誠意協商。這樣的資方，正是台灣勞動者權益被漠視，勞動尊嚴被忽視的最主要原因。

全教總認為，空服員工會在釋出善意，大幅退讓、願意妥協的情況下，長榮資方仍執意懲處參與罷工的成員，並對參與罷工者暫停調薪、停發年終獎金、不給優惠機票等不利對待。在資方堅持拒絕「禁搭便車條款」，又對罷工成員不利對待的條件下，擺明就是要修理、報復參與罷工者。種種作為，都是在打擊勞工行使勞動三權，企圖讓勞工成為威權體制下的噤聲者。這種企業經營者，不但是勞權的殺手，更是勞動尊嚴的劊子手。

全教總表示，基於維護勞動尊嚴立場，力挺空服員工會之決定，並呼籲長榮資方拿出誠意，回應工會的具體訴求。全教總已就本次罷工事件著手製作「勞動教材」，未來將提供所有中小學教師進行勞動教育之用。倘若長榮資方繼續打壓工會，對罷工會員進行不利對待，全教總不排除將「惡雇主行徑」列入教材中，並於校園中大力宣導。

全教總也呼籲各業工會，應團結一致支持空服員工會力抗資方，並運用各自影響力，共同抵禦資方的打壓。勞工唯有團結，才能取得尊嚴。

罷工長榮航空全教總

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