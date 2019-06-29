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第九屆「金蘭廚神」出爐外籍評審驚豔不已

2019-06-29 22:06經濟日報 記者宋健生╱即時報導

第九屆「金蘭盃」國際廚藝大賽冠軍出爐！今(29)日決選由學生組南開科技大學洪駿赫、林錫甫，以及職業組利河伯食創2202李坤璋，拿下本屆金蘭盃國際廚神，他們出神入化的廚藝，也讓現場參賽者驚艷不已。

海選入圍的學生與職業組，今天在決賽「神秘黑盒子」指定食材中展現超高水準廚藝。特別是迎戰來自希臘、拉脫維亞的歐洲廚藝好手，可說是台歐廚藝一較高下、中西美味齊聚一堂。

早被媒體譽為「混血醬料」的松露醬油、油膏，作為此次入菜考題，香氣獨特且不過鹹的口感，現場成功擄獲了外籍評審與選手們的味蕾。

主辦單位表示，所有參賽選手必須在現場得知食材的黑盒子競賽模式，一打開盒內食材才能設計菜色。

學生組由南開科技大學洪駿赫、林錫甫，以「金蘭松香溜雞球」、「金豬醬香爆炒豬柳」奪冠，陣陣撲鼻的松露醬油香氣，創意

十足。

而職業組冠軍，是由利河伯食創2202李坤璋以「匠心醬藝」、「匠心醬味」奪得，選用了讓松露醬油容易入味的食材，更以純熟刀工技法、火候掌握，大幅提升整體風味的層次感，媲美米其林星級料理，讓現場的評審驚艷不已。

金蘭食品董事長鍾淳名表示，金蘭是80多年在地的老味道，對醬料品質堅持始終如一，這些年更是將醬料行銷國際，不遺餘力。透過每年精彩的國際廚藝競賽，不光產生多位國際級廚神，也讓國際評審了解金蘭醬油的風味與特色。

本屆金蘭盃選用的松露醬油跟油膏，對台歐兩地選手的挑戰性很高，因為歐洲人熟松露不懂醬油，反之台灣人熟醬油不熟松露，雙方都要發揮實力才能勝出。

評審長張志騰表示，金蘭盃這次以「松露醬油與油膏」為得分關鍵，要在短時間內充分發揮醬的特性，並與食材做搭配，非常考驗廚師的技藝。

像是拉脫維亞選手在料理醬汁時，大膽使用醋調味，創造出令人驚喜的口感。

拉脫維亞籍評審Svetlana Riskova也說，這兩組評比下來，要駕馭醬油需要經驗累積，許多口味不錯的菜色，衛生上要再加強；不過相較台灣選手勇於顛覆傳統，創意十足，以獨特料理手法將松露醬油與油膏融入食材，對於台灣的廚藝表達高度肯定。

職業組冠軍是由利河伯食創2202李坤璋(右三)以「匠心醬藝」、「匠心醬味」奪得。...
職業組冠軍是由利河伯食創2202李坤璋(右三)以「匠心醬藝」、「匠心醬味」奪得。記者宋健生/攝影
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學生組由南開科技大學洪駿赫、林錫甫，以「金蘭松香溜雞球」、「金豬醬香爆炒豬柳」奪...
學生組由南開科技大學洪駿赫、林錫甫，以「金蘭松香溜雞球」、「金豬醬香爆炒豬柳」奪冠。記者宋健生/攝影
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第九屆「金蘭盃」國際廚藝大賽，今天在台中舉行決賽，競爭激烈。記者宋健生/攝影
第九屆「金蘭盃」國際廚藝大賽，今天在台中舉行決賽，競爭激烈。記者宋健生/攝影
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