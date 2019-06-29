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「黛黛茶」開幕 瞄準兩岸及澳洲市場推加盟

2019-06-29 18:51經濟日報 記者宋健生╱即時報導

標榜走歐式古典風格的手搖飲料店「黛黛茶茶Daily Dae」，今（29）日在台中精誠商圈開出第一家旗艦店，執行董事楊正祥也宣布即日起開放加盟，首波鎖定兩岸及澳洲手搖飲料市場，預計今年底前，台灣就會開出10至15家分店。

楊正祥本身是在大陸從事汽車電子代理業務的台商，這次邀集許多台商友人合資成立「黛黛茶茶Daily Dae」，股東業務經營範圍涵蓋兩岸及澳洲，也為拓展海外加盟市場奠定良好基礎。

楊正祥透露，目前大陸已有北京、廈門、東莞及成都等四區代理，並有10餘家業者表示加盟意願，台灣也有10餘家計畫加盟，澳洲近期則計畫成立第一家合夥直營店。

今天的開幕活動，楊正祥特別邀請知名藝人「仔仔」謝承均擔任一日店長，吸引大批粉絲到場互動。

黛黛茶採用浪漫歐風概念與口味較清爽的紅茶切入市場，以歐風浪漫老洋房路線，古典紅磚堆砌的店面設計，搭配航海時代的拱形窗口，並結合19世紀航海貨輪概念，標榜好喝又好拍的特色，可望成為台中新的打卡地標。

另外，從杯身、包裝到店內外，隨處可見的航海波浪元素，更加強19世紀的海上歐風，楊正祥說，坐在店裡，就像坐在貴族洋房裡等待商船一樣的浪漫寫意。

楊正祥指出，黛黛茶以世界茶品紅茶作為產品主軸，其中最具特色的就屬「花果紅茶公主」，完美結合茶王大吉嶺與各種不同風味的果香，感受純天然的清新爽口，也和坊間以青茶、綠茶為基底的手搖茶飲有所區隔。

其中主打的「黃金香橙大吉嶺」，以每天新鮮現榨柳橙汁，搭配帶有果香的大吉嶺紅茶，輕爽風味讓人停不下來。另一大招牌「

黛黛紅玉果茶」更是以台灣知名的紅玉紅茶當基底，加入台灣時令鮮果調配出的黃金風味。

今天的開幕活動，執行董事楊正祥（右）特別邀請知名藝人「仔仔」謝承均（左）擔任一日...
今天的開幕活動，執行董事楊正祥（右）特別邀請知名藝人「仔仔」謝承均（左）擔任一日店長。記者宋健生／攝影
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標榜走歐式古典風格的手搖飲料店「黛黛茶茶Daily Dae」，今日在台中精誠商圈...
標榜走歐式古典風格的手搖飲料店「黛黛茶茶Daily Dae」，今日在台中精誠商圈開出第一家旗艦店。記者宋健生／攝影
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黛黛茶以歐風浪漫老洋房路線，標榜好喝又好拍的特色，可望成為台中新的打卡地標。記者...
黛黛茶以歐風浪漫老洋房路線，標榜好喝又好拍的特色，可望成為台中新的打卡地標。記者宋健生／攝影
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澳洲手搖飲料

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