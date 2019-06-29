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【即時短評】十天罷工將落幕 扭轉投票的一夜論戰

2019-06-29 15:53聯合報 記者侯俐安╱即時報導

在勞資雙方互相釋出善意下，歷經十天的長榮空服員罷工，在今天下午宣告將在勞資雙方簽訂團體協約後落幕。

十天罷工行動，上千名空服員輪值在南崁園區外的帳篷中，忍受一下有如烤箱、一下風吹雨淋的惡劣環境，昨天長榮董事長林寶水與五名空服員代表見面，成為扭轉罷工的一刻。當桃空職工帶領的罷工行動，回到長榮勞資雙方協商，工會幹部深知六項訴求得來不易，儘管最終仍讓會員陷入兩難，卻也知道這不是一場非要拼得你死我活的戰爭。

昨晚五名代表走出長榮大樓、公布資方釋出的六項訴求，縱使工會鷹派痛批宛如被資方羞辱、要罷工到底，更不滿資方宛如「施加恩惠」的態度，尤其看見政府在勞資見面後，宛如收割般興高采烈搶在雙方之前宣布「將簽團協」，讓昨晚剛開始投票時，空服員幾乎一面倒要堅持到底、讓罷工繼續下去。

但深夜在空服員工會群組內一番論戰後，多數會員也明白一旦繼續罷工，不僅將陷入意氣之爭，工會難以保住會員們、更將可能撕裂工會，長榮更不會再輕易讓步。

這是一場台灣航空史上歷時最長、參與人數最多、資方損失最鉅、影響旅客與航班最多的罷工，雖然工會提出的八項訴求，資方沒有一項照單全收，但空服員薪資待遇仍有獲得提升、三班疲勞航班可以過夜，勞資雙方也建立更直接的溝通管道。

攤開工會原本提出的八項訴求，工會原提出的提高日支費並禁搭便車、國定假日出勤兩倍薪、外籍航班組員不應超過兩人，資方完全不讓，但長榮也並非鐵板一塊，在最終會面願提高「飛安服勤獎金」，從最初在協商時提出的150元，提高到過夜航班300元、越洋航500元，依空服員班表每月約可提高3000元以上。

長榮總經理孫嘉名雖然三度強調禁搭便車、勞工董事不能讓步，但新的六項方案中，同意每月舉行勞資協商會議、每季舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程、班表規畫，讓勞資雙方建立更直接的溝通管道，在人評會議中也多了發言與表決權。

工會原本提出東京、北京、金邊等九大疲勞航線改為過夜航班，雖然長榮並未全數埋單，但釋出善意讓BR198、BR108東京航線10月到3月開放過夜，BR716北京航線4月、6月到8月開放過夜，儘管9航線沒有全要到手、空服員更擔心改班號，但最終沒有空手而回。

長榮空服員從過去外界眼中的「乖乖牌」到如今走上街頭，在桃空職工帶領下學著反抗、學會爭取，在歷經昨晚的掙扎，更學會妥協。也知道唯有保留實力，拿到東西後先下車，才能再透過體制內管道繼續爭取。勞動條件是一點一滴透過爭取改變，這場罷工沒有輸贏，但已讓雙方聽見對方聲音、也讓社會上了一堂勞權課，雖然罷工行動結束，改革現在才開始。

長榮空服員今天投票決定是否繼續罷工。記者許正宏／攝影
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