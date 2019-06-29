台灣紛擾 徐重仁：政治人物應該來洗廁所、洗心

2019-06-29 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



被譽稱台灣「流通教父」、全聯前總裁徐重仁今天到宜蘭，與台灣美化協會、宜蘭縣福氣家族志工等多人，在壯圍鄉古亭國小洗廁所。

「訣竅？就是要常常洗呀！」徐重仁說，這活動推廣6年，從學校從社會開始，體驗後，會對身心靈修養有很大幫助，所以不只是在掃環境、掃廁所，最主要還是在洗心。

記者詢問：「用什麼心情在洗廁所？」徐重仁說，因為每天都要用廁所，所以要感恩廁所，要惜福，做事要凡事徹底，要弄得乾淨，同時要謙卑，人家不做的事情，我要彎下腰去做。

媒體詢問：「最近政治紛擾，希望政治人物一起來洗廁所嗎？」徐重仁點頭回答說：「應該是這樣！」

徐重仁說，政治人物要為台灣，讓台灣更幸福、更和樂，如果紛紛擾擾，對台灣就沒有辦法，因此，可以從清掃活動學習到，從清掃活動開始，心靈清掃，這個社會才會詳和。

古亭國小校長黃賜福說，這項活動也在學習「頂真」的精神，透過學習，實踐凡事徹底，美化我們的心靈。

今天參加打掃的志工有300人， 分組分區工作，除掃廁所、清馬桶、洗小便斗外，也有志工頂著大太陽，趴在地上，當起「人體清溝機」，用手挖除水溝裡的垃圾、淤泥，讓參與的家長也禁大讚。