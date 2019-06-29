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基層需才孔急 汽車美容及影音電子業祭高薪徵才

2019-06-29 11:51經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市就業服務處為促進市民就業，於7月1日至5日，邀請七家廠商，釋出共115個工作機會，於北市各就業服務站舉辦現場徵才活動，在這些工作機會中，以基層人力缺口最大，特別技術性人力廠商更願意高薪攬才。

例如銓宏汽車多媒體科技公司，第一次參加就服處舉辦的徵才活動，職缺開出汽車美容專業技師薪資4~8萬元，汽車影音電子技術人員35,000元至9萬元，廠商能以高薪聘請專業技術人員，說明汽車美容行業對頂尖人才的重視與渴望，歡迎具有此些專業的求職民眾，在7月5日（五）14~16時至內湖就服站進行面試。

此外，元榆企業也是首次參加就服處徵才活動，該公司是國內知名自然放牧的養雞牧場，強調用「衝浪的精神」飼養自然放牧的黑羽土雞，釋出門市儲備店長，薪資從2萬8,000元起，最高可達4萬元。

而對餐飲門市職缺有興趣的求職民眾，炸去啃炸雞有限公司徵內外場門市人員，廠商祭出35,000元高薪。其它諸如信實公寓大廈管理維護公司徵環保助理，財團法人天下為公社會福利慈善基金會徵居家服務員，台灣大創公司徵門市人員，大潤發流通事業股份有限公司徵接待客服人員、生鮮人員、安管人員及百貨助理人員，對這些工作機會有興趣的求職民眾，都可至各就服站進行面試，早日找到合適工作。

北市就服處表示，現場徵才活動是強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費，活動相關訊息可洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231。

徵才活動求職

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