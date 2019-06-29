長榮罷工第10天 林佳龍：盼勞資雙方取得階段性共識

2019-06-29 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



長榮空服員罷工是否繼續？會員昨晚開始投票，預計下午有結果。交通部長林佳龍今在台中表示，尊重長榮勞資雙方協商與工會自主性，但現階段勞資雙方已有交集，希望把握現有的成果，取得階段性雙方能接受的共識。

林佳龍說，長榮勞資雙方已經見面，並且交換了意見，也有所交集，希望長榮罷工盡快落幕；過去10天交通部負責應變中心，召開10次應變計畫，確保旅客與大眾利益，配合勞動部協助協商，傳達雙方資訊。

林佳龍說，一家公司的勞資問題不可能一次完全解決，透過罷工互相了解、更善待彼此，以公司利益為最高利益，可以達成協議；工會正進行投票，無論結果如何？勞資雙方已有交集，希望把握取得階段性雙方可以接受的共識。

林佳龍說，這次罷工工會展現了實力，公司透過協商也展現誠意，實力與誠意之間有交集，希望雙方善待彼此，以旅客與社會公共利益為公司發展最高目標。

林佳龍強調，他尊重勞資雙方的協商與工會的自主性，不論結果如何？他希望把握現有的成果；這次罷工事件交通部負責應變計畫，包含機場秩序、旅客與公共利益等，現在配合勞動部，希望盡快達成勞資協商結果。