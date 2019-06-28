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長榮航、華航哪家員工待遇好？看官方版最準

長榮航、華航哪家員工待遇好？看官方版最準

2019-06-28 22:31經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

長榮空服員罷工行動進入第九天，爭議點就在「錢」。記者曾吉松／攝影
長榮空服員罷工行動進入第九天，爭議點就在「錢」。記者曾吉松／攝影
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長榮空服員罷工行動進入第九天，爭議點就在「錢」。外界看長榮航空員工薪資有如霧以看花，究竟有多少？「航空雙雄」華航、長榮航到底哪家薪水高？今（28）日官方版資料出爐，這也是「航空雙雄」薪資首次一起被攤在證交所官網比較。

根據證交所今天公布「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」顯示，長榮航空員工2018年平均年薪為152.1萬元，華航為153.7萬元，略高於長榮1.6萬元。

此處所指「員工」，是係指扣除協理級以上經理人、部分工時、任職給薪未滿六個月等人後，在台僱用員工人數（含本國籍、外國籍），並採加權平均人數計算；而「薪資總額」基礎，包括本薪、加班費、各項津貼及獎金、員工酬勞等，惟不包含股份基礎給付之費用化估列金額，平均薪資為薪資總額除加權平均員工人數。

長榮航空空服員人數約4,200名，而上述計算的「在台員工」人數為8,393人，除空服員外，還包括地勤、運務、維修、財務、電算等人員。特別的是，據證交所相關主管指出，若加計海外員工的平均薪資，長榮航、華航兩家公司的員工平均薪資都會下降，可見兩家公司在台員工薪資高於海外員工。

各界近期關注兩家航空公司員工薪資，但對股票投資人而言，最重要的是，攸關股利的營運獲利成績單。長榮航空去年每股稅後純益1.5元優於華航的0.33元，惟今年受罷工事件影響，獲利勢必受到衝擊。

所幸，長榮航空罷工案最新進度是，罷工行動可能已經出現轉機，由勞資各退一步，達成團體協約共識，工會明天投票結束後，若多數會員接受，將另行簽訂團體協約，終止罷工行動，若不同意，則繼續罷工，依照罷工守則第11條規定，工會每十天進行投票。

航空雙雄2018年員工薪資待遇。記者蔡靜紋／製表
航空雙雄2018年員工薪資待遇。記者蔡靜紋／製表
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長榮航空薪資罷工
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