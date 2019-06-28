北市代銷公會促進產學合作 今年頒發70萬公益獎助學金

2019-06-28 22:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



台北市不動產代銷公會為了鼓勵與照顧不動產與廣告行銷相關科系的學子，並認識建築代銷繼而產生興趣投入產業，公會成立18年來首次公布公益獎助學金申請辦法，並在2018年9月起邀請大台北地區29所大專院校包含地政、不動產經營、建築、室內設計、廣告、視覺傳達、數位多媒體等51個科系的同學，參加公會公益獎助學金的申請作業，經過公會公益委員會前後舉行六次的評選會議，總計選出第一階段研究所三位、大學生21位同學（包含五分之一的清寒家庭與低收入戶）分別獲得3萬與2萬元的獎助學金。

台北市不動產代銷公會副理事長王俊傑表示，第一階段總共發出59萬元獎助金，加計第二階段作品獎助金，總計公會共投入70萬元；他強調，接下來開始每一年公會都會推行產學合作，初期以雙北市院校為主軸，並希望不斷擴大參與層面。

王俊傑指出，台北市不動產代銷公會與校園間的產學合作很早之前就開始進行，不過現在是正式透過公會的力量去執行，讓產學合作關係更加緊密，希望藉由公會讓年輕學子可以提前認識建築代銷產業，且了解建商跟代銷業的不同，進而做到畢業即就業。