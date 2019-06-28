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不對稱的資訊戰：長榮空服員罷工中艱難的一役

永齡Spectrum攜手默克 成立Innovation Lab

2019-06-28 20:27經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

永齡健康基金會與默克集團(Merck)，今（28）日雙方共同在台啟用H. Spectrum & Merck Innovation Lab，日前通過海選的四組新創團隊，將正式進駐此孵化器計畫，團隊在下半年至芬蘭的創業投資大會(Slush)、德國杜塞道夫的醫療器材展(Medica)進行路演。

默克創新中心執行長Michael Gamber表示：「默克致力與全球各地的新創公司及更具規模的企業合作推動在既有事業領域外的創新。利基於雙方在醫療保健和科技發展的成就以及共同目標上，H. Spectrum & Merck Innovation Lab將有望帶來更多改善病患生活的解決方案」。

今年獲得入選H. Spectrum & Merck Innovation Lab孵化器計畫的四組團隊，包括瀚源生醫、奈捷生技、矽基分子、及VSense，除了能進駐實體辦公空間外，也將獲得新創課程訓練、產業資深專家輔導、國際潛在客戶橋接等資源，並透過參加歐洲的國際生技醫療展覽，提升國際能見度。四組團隊中的其中兩組更將有機會在明年與來自各國的優秀新創團隊共同參與默克德國總部創新中心的加速計畫，進而開拓歐洲市場。

永齡健康基金會執行副董事長吳良襄指出：「永齡健康基金會正在推動新醫療百年工程計畫，H.spectrum負責培養生醫新創人才，是整體計畫之一，現在透過與默克的合作，我們相信臺灣優秀的新創團隊除了獲得國內專利法規、市場資訊、醫療院所網絡、諮詢顧問等資源外，更能跨出亞洲，放眼全球市場，這對新創團隊來說，是很有利的發展機會」。

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