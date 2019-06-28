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Q3利空籠罩 這家旅行社端優惠突圍

2019-06-28 18:44經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

老牌旅行社鳳凰（5706）於28日舉行法說會，總經理卞傑民表示，鳳凰今年短線包船及長線郵輪的航程較去年多，是下半年營收成長的主要動能之一。至於長榮空服員罷工對獲利的影響。卞傑民強調，相較其他航空公司，鳳凰使用長榮機位的比重不到一成，占比較低，故相關損失在控制範圍內。

鳳凰以歐美等長程線旅行團為主力商品，鳳凰第1季稅後純益0.31億元，年增率高達61.42%，每股純益（EPS）為0.53元，優於去年同期的0.32元。

鳳凰累計前五月營收10.88億元，年增7.01%。鳳凰昨日漲0.1元，收在37.7元。

第3季進入旅遊旺季，卞傑民指出，第3季銷售進度相較去年稍微落後，主要有三個原因。首先，七、八月出國的主力族群為軍公教，但受年金改革影響，出國意願降低；再者，美中貿易戰為經濟前景增添不確定性，民眾消費趨於保守；最後，總統大選逼近，也影響民眾旅遊意願。

對於因應之道，卞傑民認為，長榮罷工落幕之後，或暑假結束之前，買氣或許會提升。鳳凰會把旅遊產品及促銷方案準備好，迎接買氣的回籠。

此外，鳳凰也主動出擊。7月19日登場的台北國際夏季旅展，鳳凰去年參展攤位不大，今年則擴大參展規模，並將在旅展上發表多檔產品，增加產品的曝光度，以衝刺銷售。

至於長榮罷工對鳳凰的影響，卞傑民說，因罷工而無法出團，會衍生訂金被飯店、餐廳沒收的相關損失，預計在第3季財報顯現。

卞傑民強調，鳳凰使用長榮機位的比重不高，加上鳳凰積極透過簽轉、推出轉團優惠的方式，將罷工的衝擊降至最低；且部分的旅遊線路，因當地飯店與餐廳與鳳凰合作情誼深厚，會斟酌沒收訂金。種種因素，都將損失維持在可控範圍內。

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