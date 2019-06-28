長榮空姐考上星宇仍參加罷工 星宇：尊重個人行為

2019-06-28 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會（桃空職工）發動長榮空服員罷工進入第九天，有網友赫然發現，日前赴機場向地勤和旅客致歉的空姐中，有人今年5月就考上前長榮航空公司董事長張國煒新設立的星宇航空，並將於7月1日報到，這次卻仍參加長榮航空罷工行動，且在媒體前露臉，讓人質疑該名空服員沒有職業道德。

對於新進同仁前往參加長榮空服員的罷工行動，星宇航空公關長聶國維今（28）日表示，確實有人提醒星宇航空這件事情，不過公司認為這是她個人行為，希望未來加入星宇航空後，能夠體諒到所飛的航班很辛苦，並認同星宇企業文化。

對於這次長榮空服員罷工訴求中，要求有勞工董事、參加公司治理、每日150元的日資費，聶國維表示，星宇不會同意這件事情（指給予勞工董事），但以董事長張國煒的作風，他會經常到第一線，跟空服員、機組員溝通討論，相信這種走動式管理，能夠消弭機組員沒有必要的誤會。

至於日支費的金額，聶國維回應，日支費會參考友航的方法，制訂給付標準。

聶國維表示，星宇航空今年1月宣布招募首批空服員，共有逾8,000人報名，經過非常嚴密審核，面試過程中間特別注重有專業的技能、服務熱忱，及告知應徵者，將來營運初期會先從東南亞短程航線開始飛，班表比較辛苦，最終於5月確定將錄取的120人，首批48人將於7月1日報到。

至於報考星宇空姐者是否以長榮航空居多？聶國維回應，各家航空公司都有，華航跟長榮是多數。

聶國維強調，星宇是要錄取有經驗的空服員，有無加入工會基本上不在考量範圍內，因為加入工會成員很多，不可能一一去問應試者，這會產生不必要的誤會。另外，星宇航空預計今年度會招募第二批空服員。