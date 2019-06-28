新北市率20廠商赴土國、埃及、阿拉伯 拓銷帶回9億商機

2019-06-28 15:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府繼出訪韓國後，持續拓展海外市場，新北市副市長陳純敬18日率領新北市工業會及20家廠商赴土耳其、埃及與阿拉伯聯合大公國拓銷，今（28）日促成超過新台幣9億元商機，將醫療保健、食品、機械設備、汽車零組件等國際訂單帶回新北市。

陳純敬表示，本次拓銷團鎖定土耳其、埃及和阿拉伯聯合大公國，協助新北市在金屬製造、機械設備、汽車零組件等領域業者，在三地舉辦的貿易洽談會，吸引約400家買主參與，超過500場貿易洽談，將為新北市帶來超過9億元商機。

陳純敬說，過去台灣因距離因素，對伊斯蘭市場涉略較低，但且考量中東市場仍有很大的發展空間，可為雙邊貿易金額帶來顯著成長，因此本次拓銷團率領新北市工業協會成員，與土耳其、埃及、杜拜三地協會簽署合作備忘錄（MOU），加強雙方在各產業領域交流。

新北市經發局表示，本次拓銷以電機電子產品及建材廠商，買主詢問度最高，如做自動門的川富電機業、做幫浦的三敏電機、做伺服器的鼎青科技以及大型風扇製造為主的國際精工等公司，

川富電機業公司表示，目前土耳其已設有據點，過去透過當地代理拓銷中東市場，本次藉由貿洽會訪視與洽談，了解當地經濟正在起飛，是開拓市場的好時機，貿洽會過程也切中參與的買主需求，若後續洽談順利，商機上看百萬美元。

新北市經發局認為，去年起，中東「肥沃月彎」地區之經濟崛起，包含中東之心杜拜，地中海沿岸的埃及、約旦、土耳其，往東南延伸至伊拉克、敘利亞至波斯灣等國家，未來經貿潛力不可小覰，此次簽署四個合作備忘錄，可望皆能深化合作，未來亦將持續辦理活動鼓勵新北市廠商積極拓展國外市場，拓銷更多商機。