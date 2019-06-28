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永齡Spectrum攜手默克 成立Innovation Lab

2019-06-28 15:44經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

專注培育台灣生醫新創人才領導品牌的永齡健康基金會與全球領先的科學與科技公司默克集團(Merck)，今（28）日雙方共同在台成立H. Spectrum & Merck Innovation Lab正式啟用。

日前通過海選的四組新創團隊將正式進駐同時加入此孵化器計畫，團隊在下半年將至芬蘭的創業投資大會(Slush)、德國杜塞道夫的醫療器材展(Medica)進行路演、並獲得參加默克總部的加速器培訓計畫的機會。

默克創新中心執行長Michael Gamber表示，默克致力與全球各地的新創公司及更具規模的企業合作推動在既有事業領域外的創新。利基於雙方在醫療保健和科技發展的成就以及共同目標上，H. Spectrum & Merck Innovation Lab將有望帶來更多改善病患生活的解決方案。

今年獲得入選H. Spectrum & Merck Innovation Lab孵化器計畫的四組團隊包括瀚源生醫、奈捷生技、矽基分子、及VSense，除了能進駐實體辦公空間外，也將獲得新創課程訓練、產業資深專家輔導、國際潛在客戶橋接等資源，並透過參加歐洲的國際生技醫療展覽，提升國際能見度。四組團隊中的其中兩組更將有機會在明年與來自各國的優秀新創團隊共同參與默克德國總部創新中心的加速計畫，進而開拓歐洲市場。

永齡健康基金會執行副董事長吳良襄指出，永齡健康基金會正在推動新醫療百年工程計畫，H.spectrum負責培養生醫新創人才，是整體計畫之一，現在透過與默克的合作，我們相信臺灣優秀的新創團隊除了獲得國內專利法規、市場資訊、醫療院所網絡、諮詢顧問等資源外，更能跨出亞洲，放眼全球市場，這對新創團隊來說，是很有利的發展機會。

H. Spectrum & Merck Innovation Lab設定了四個創新題目，包含：生物感測晶片及介面、液態活檢：與默克創新中心所定義的創新領域相連，透過與默克疾病領域相關、利用生物訊號轉成數位訊號的技術和非侵入式的檢查，發展更有效的管理健康數據及不同的疾病。

患者體驗及精準醫學：在近年台灣生醫產業發展趨勢下，本次的合作也將聚焦如何提升患者體驗及精準醫學，期待新創團隊藉由醫療器材和AI數據分析的開發為樂齡長照提供新解方。

台灣默克集團董事長謝志宏表示，台灣在高科技產業的定位備受肯定，其優異的資通訊發展也為智慧醫療提供了相當完善的基礎，相信這個領域的突破及創新有無限的發展可能。今年是默克深耕台灣的第三十年，我們相當期待能夠與這四組團隊分享成功的經驗、協助他們發揮潛力，並將科技與醫療結合的新解方推向國際。

H. Spectrum 與默克致力於培育新創團隊。默克創新中心自2015年落成以來，已透過其加速器為超過50組新創團隊媒合與業界合作。成立於同年，H. Spectrum也已孵化近80組新創團隊並累積超過400位醫師、工程師、設計師等跨領域的生醫人才脈絡，並以「四材（人才、題材、錢財、智財）以及兩跨（跨域與跨國）」為核心，吸引國際創投與醫藥大廠聚焦亞洲積極發掘投資標的。

在生醫產業發展動能與源源不絕的技術創新驅動下，H. Spectrum與默克有信心能將台灣新創團隊推向國際舞台，創造三贏的機會，成為全球生醫界發展重要的一環。

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