去年第4季住宅價格指數 這座都市漲最多

2019-06-28 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部今（28）日發布2018年第4季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為100.80，季漲0.17％、年漲0.20％。六都部分，又以台南市季漲1.25%、年漲3.22%最為顯著。

根據內政部統計，去年第4季六都住宅價格指數，新北市、台北市及桃園市住宅價格指數分別季減0.17％、0.43％及0.13％；台中市、台南市及高雄市則分別季漲0.74％、1.25％及0.59％。

相較於去年同季，僅有高雄市年減0.79%，其餘五都均呈現年增態勢，其中又以台南市增加3.22%最為顯著。

住宅價格指數是衡量住宅市場價格變動的參考指標，內政部表示，這次住宅價格指數編製有別於以往，過去主要採用特徵價格法選定標準住宅以拉式公式編製，考量實價登錄制度實施迄今將近七年，累積近240萬筆不動產實際成交資訊，已形成可供分析運用的不動產價格資料庫，且電腦大量估價的技術已臻成熟，為提升編製成果細緻程度並與國際接軌，故自去年第4季起改採與全球最權威的S&P/Case-Shiller指數相似的「類重複交易法」的計算方式辦理。

內政部說明，「類重複交易法」以透過尋找類似成交案例的概念，搜尋與當季二樓以上集合式住宅（公寓、華廈、住宅大樓、套房、透天厝）交易案例高度相似並具有替代性的相似房屋，計算不同時點的價格變動情形，作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。對於以往忽略區位條件所帶來的價格調整偏差，有很大的導正效果。

以新北市為例，二樓以上集合式住宅案例超過3,000件，透過類重複交易法可尋得逾9,000件區位及條件類似的交易案例，據以計算住宅價格指數，此方式更能反映市場變動情形。