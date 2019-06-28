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罷工空服員跳槽 星宇：不同意勞工董事 但下情能上達

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罷工空服員跳槽 星宇：不同意勞工董事 但下情能上達

2019-06-28 14:52聯合報 記者侯俐安╱即時報導

長榮空服員罷工今天第九天，在罷工第四天時，桃園市空服員職業工會理事長廖以勤帶四名工會成員，到桃園機場向旅客道歉，盼旅客「不要責怪地勤」。不過讀者爆料，其中一名工會成員早已考取星宇航空空服員，星宇也在5月通知該名成員7月1日報到，據傳已在昨天離職，對於已知考上星宇、卻參與長榮罷工，並在媒體前公開露面，星宇航空公關長聶國維表示，「尊重個人行為」。

對於這次長榮工會希望參與公司治理、增加勞工董事，聶國維說，「星宇不會同意這件事」，以星宇董事長張國煒的作風，會經常到第一線，和相關的空服員、機組員、機長溝通討論，他相信張國煒以這種「走動式管理」，能消弭機組員不必要的誤會，或者「下情不能上達」的困難。

至於長榮工會要求日支費從每小時90元提高到150元，星宇會在哪個範圍？聶國維表示，星宇會參考友航日支費方法，制定薪資標準。

聶國維表示，星宇是在今年1月正式宣布招募空服員，經過嚴密的審核，只有120人錄用，並將分批報到，7月1日會先有48人報到。他說，徵試過程中特別注重的是專業技能、服務熱誠，畢竟將來會先飛東南亞短程航線，航班表示比較辛苦，星宇都有跟應徵人員先說明，後續也將會有2至3個月訓練與考試，也期許空服員都能順利通過。

對於這些空服員，是否有加入工會。聶國維說，是否有加入工會不在星宇考量範圍，因為加入工會的成員很多，也不能一一去問，更一定會產生沒必要的誤會，以服務熱誠讓他們知道工作很辛苦，願意來當星宇的夥伴，星宇都竭誠歡迎。

桃園市空服員職業工會理事廖以勤（左）與多名罷工中的空服員，23日下午到桃園機場長...
桃園市空服員職業工會理事廖以勤（左）與多名罷工中的空服員，23日下午到桃園機場長榮航空櫃檯準備協助地勤人員，並把「請不要責怪地勤」標語牌放在地上表達心意。本報資料照片
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空服員聶國維長榮
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