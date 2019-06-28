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罷韓連署書1天收3千份 公民團體：高雄人積怨已久

新北市挺斜槓青年 提供最高23K津貼

2019-06-28 12:32經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

新北市長侯友宜今（28）日訪視非典青年轉正職行程時，正式宣布自即日起，新北市府將推出「斜槓青年職能培力計畫」，提供青年職業訓練與培力津貼，最高23,000元，期待繼「初尋青年就業」及「非典轉正職」雙箭政策之後，職能培力計畫支持斜槓青年完成職涯夢想。

侯友宜上午走訪位於板橋區台灣惠而浦公司，關懷訪視成功轉正職青年Andy工作現況，並對提供青年友善職場的惠而浦表達謝意。

Andy是名身障者，此前常因先天條件，求職屢遭拒絕，但他也因此提早體認職場現實，決心將重心放在課業，希望未來能藉由專業及外語能力謀得好工作。

然而大學畢業後，Andy的求職之路依舊不順遂，在廣發履歷後也僅能擔任外商公司的短期約聘人員。而正當Andy心灰之際，恰好接到來自三重就服站的關懷信件，決定接受非典青年轉正職計畫方案，經過諮商以及模擬面試等服務，最後成功推介至惠而浦，擔任正職總務行政人員，目前也穩定就業達10個月。

侯友宜表示，青年朋友求職常因經歷、技巧或自我表達能力不足，而陷入尋職困境。因此新北市也自2013年相繼推出「初尋青年就業」及「非典轉正職」雙箭政策，試圖解決青年高失業率問題。

侯友宜也強調，近年斜槓青年的概念蔚為流行，青年開始追求彈性自主的工作模式。新北市自即日起，正式推動「斜槓青年職能培力計畫」，以實際行動力挺斜槓青年完成職涯夢想，提供職業訓練與培力津貼，最高23,000元，要讓青年提升職能，開創多元職涯發展。

今日陪同訪視的青年事務委員黃偉翔，恰好就是「斜槓青年」，身兼獨立記者、廣播電台主持人、非營利組織CEO及技職達人多種角色的他，也分享自己斜槓職涯經驗，勉勵青年勇於充實培養第二、第三專長，提升在職場上的競爭力。

新北市勞工局表示，職能培力計畫提供職業訓練、職涯諮詢、職能盤點、勞動權益課程、就業促進研習、共享經濟講座及創業諮詢等服務，歡迎設籍或實際居住新北市、18~29歲青年踴躍參加。

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