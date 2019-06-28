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長榮罷工第9天 工會宣布：護照數量破2300本

全力準備罷工投票 長榮工會宣布取消今晚會

2019-06-28 11:02聯合報 記者許政榆╱即時報導

長榮空服員罷工來到第9天，原定今天晚間7點將於台北市民生東路，舉辦「一起陪長榮空服罷工晚會」，但今天上午工會於桃園南崁罷工棚記者會上，宣布今天晚會將取消，原因是會員們想全力準備接下來的內部投票，活動將順延至6月29日到30日罷工投票後，再另行舉辦。

空服員工會聲明：

第一點護照繳交數量：

空服員職業工會罷工棚目前持續有會員來到現場繳交護照，已於昨日下午正式突破 2300本護照數量。罷工來到第九天，會員意志更加堅強並且團結一致。實際退回三寶數量遠低於長榮航空片面喊話，每天也都有會員來到現場加入我們的戰鬥行列。

第二點取消晚會聲明:

為全力準備6月29日起至6月30日之重大意向投票 原訂6月28日晚間七點於台北市民生東路的『一起陪長榮空服罷工晚會』決定延期。將順延至6月29日到30日罷工投票後，再另行舉辦，取消主因是會員們想全力準備接下來的內部投票。

同時我們仍然熱烈歡迎支持空服員罷工的民眾，親自來到南崁罷工棚為罷工到第九天的空服員加油打氣。

第三點投票說明：

因為明日就是罷工活動的第十天，工會將依工會「罷工守則第十一條」舉辦投票，此投票也是為了尊重會員們的權益。而投票的詳細說明，將統一於今日6月28日下午四點統一對外說明。

長榮空服員罷工來到第9天，原定今天晚間7點將於台北市民生東路，舉辦「一起陪長榮空...
長榮空服員罷工來到第9天，原定今天晚間7點將於台北市民生東路，舉辦「一起陪長榮空服罷工晚會」。記者許政榆／攝影
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