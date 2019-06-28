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中油招募博士級職員 起薪約60K

2019-06-28 10:56經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中油將招募30名博士級新秀加入國營事業行列，起薪約6萬多元。聯合報系資料照片／記...
中油將招募30名博士級新秀加入國營事業行列，起薪約6萬多元。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
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中油公司今（28）日表示，為提升探勘、煉製及綠色能源開發等核心領域研發能力，將於今年12月下旬招募30名博士級新秀加入國營事業行列，依中油公司規定辦理，目前起薪約為6萬餘元。

中油表示，各類別應考資格、報名方式、報名日期及其他事項可參閱甄試簡章，簡章預定於8月下旬上網公告，有意報考者屆時可自行上網查閱，不另販售紙本簡章。

中油公司求職
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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