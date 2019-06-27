把錢存銀行比較賺 長榮成立航空30年投報率僅0.1%

2019-06-27 21:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



航空業有多難經營？依據長榮航的數據顯示，成立30年多年來共投資682億元，投資報酬率0.178%，這個投報率比拿錢放到銀行定存1%還要低。

長榮航指出，原始股東經過30年的減資及增資，共投入682億元，投資報酬率僅0.178%，但長榮一直秉持回饋社會、照顧員工的理念，2001年發生美國911，航空業蕭條，仍發給員工10,000元過年，2008年虧損168億，公司岌岌可危，也依然發給員工一個月的年終獎金。

航空公司是人力密集、資本密集、技術密集、高成本、低利潤、高風險的產業，受到世界局勢及景氣，尤其是油價的影響甚鉅。長榮指出，雖然長榮航去年營收近1,356億元，但稅後淨利率不到5%（約65億台幣），航空業的經營不易及競爭激烈可見一斑。

長榮航空連續四年發放四個月的年終獎金，月薪總計調薪8,000到9,000元，成為受人羨慕的航空公司。不過長榮航強調，公司有一半是非長榮集團持股，經營團隊必須兼顧員工、股東與旅客三方權益。

長榮航空是純民營的航空公司，也是上市公司，目前長榮航空的股東結構，約有一半是非長榮集團持股，因此經營團隊必須兼顧員工、股東及旅客三方之權益，即使國際航空產業的挑戰從未減少，但經過25年兢兢業業、努力不懈，2015-2018年經營成效開始顯現，在公司穩定獲利的情況下，連續四年發放四個月的年終獎金，這四年也共調薪8,000-9,000元/月，不僅優於同業，在台灣的企業中也是名列前茅。