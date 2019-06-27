影／Gogoro聯盟第一槍 YAMAHA首款電動機車亮相

2019-06-27 20:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



YAMAHA台灣山葉機車工業今（27）日正式發表與Gogoro合作的新款電動機車EC-05，車架、馬達、懸吊系統與Gogoro S2完全相同，換電系統也共用，外觀則完全由YAMAHA設計。這也是Gogoro聯盟的第一輛電動機車，未來還有PGO及宏佳騰輪番上陣。