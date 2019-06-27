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由Gogoro代工 YAMAHA第一台電動機車長這樣…

2019-06-27 18:36經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

正當台灣電動機車成為熱門話題，而且市占率逐步突破10%時，電動機車市場再添生力軍，台灣山葉機車(YMT)所推出的「EC-05」電動機車27日發表，8月1日起問市，這是YMT的第一款電動機車，更委由Gogoro代工生產及使用Gogoro能源網路，挾著Yamaha的機車客層，電動機車市場可望進一步擴大勢力範圍。

「EC-05」沿用 Gogoro 市售車種的平台架構,進行Yamaha的原創設計,並使用 Yamaha 的品牌。電力來源為Gogoro智慧能源網路遍及台灣的換電站「GoStation®」(車主須另行與Gogoro 智慧能源網路公司簽約),本車可透過專用APP與手機連結，售價為99,800元。

EC-05由Gogoro代工，初期售價難以降低，不過Yamaha主打機車領域的相關優勢，吸引原先的品牌愛好者加入，此外Yamaha長期也希望朝向自行生產發展。但無論是哪一種模式，Gogoro陣營都因為加入更多的機車品牌，可望擴大經濟規模，提昇競爭力。

在此同時，宏佳騰也宣布，攜手電動機車領導品牌Gogoro即將推出同級最強智慧電車，正式從油車進軍電車市場。宏佳騰導入Gogoro智慧電動車整體解決方案，推出使用Gogoro Network ™智慧電池交換平台服務的電動機車，並結合二十年來享譽國際的製車工藝與創新科技，將於今夏推出智慧車款。宏佳騰強調全新智慧電車除了擁有過去CROXERA智慧儀表系統備受車主好評的Turn-by-turn導航、限速提醒、測速照相提醒、來電通知等功能外，宏佳騰表示針對智慧電車開發的新一代智慧儀表將搭載全新功能並提供車主全新升級體驗，完整呈現騎乘所需資訊，同時滿足移動的安全與便利性，堪稱同級最強的智慧電車。

Yamaha 發動機株式会社與Gogoro 於2018年9月就台灣市場 EV 業務合作的方式展開檢討。本機種係基於前述業務合作活動所開發的電動機車。承接Yamaha 長期願景,在移動革新(Transforming Mobility)的領域中展開「移動工具電動化」,並藉由與Gogoro的合作來加速創新,以更快的速度提供更高的價値。

依照 Yamaha 電動産品中期策略,今後將有商品陸續投入市場,「EC-05」正是整體布局的第一款商品。YMT 也將透過「EC-05」的導入,持續擴充台灣市場的商品線,包含燃油車系等,不僅積極響應環保,也回應多様化顧客的需求。

Yamaha與Gogoro合作的第一款車上市。圖／Yamaha提供
Yamaha與Gogoro合作的第一款車上市。圖／Yamaha提供
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Gogoro電動機車宏佳騰
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