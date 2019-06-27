親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙子星案遭駁回
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

環亞貴賓室再獲「全球最佳獨立機場貴賓室」殊榮

2019-06-27 18:16聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

在全球各大機場獨立經營貴賓室的環亞機場服務管理集團，設在英國倫敦希斯洛機場2號客運大樓的環亞機場貴賓室，再度獲得Skytrax 2019年全球最佳航空公司獎－「全球最佳獨立機場貴賓室」獎。這是環亞集團連續4年獲得這項殊榮。

環亞集團表示，同一項評選中，位在香港及澳洲布里斯本國際機場的環亞機場貴賓室，也被列入全球10大最佳獨立機場貴賓室名單內。

頒獎典禮日前在法國巴黎舉行，環亞機場服務管理集團創始人兼首席執行官宋海西，帶領倫敦及羅馬的營運及服務團隊一起登台領獎。

宋海西致詞時表示，很榮幸環亞集團位於倫敦希斯洛機場的貴賓室再度獲得「全球最佳獨立機場貴賓室」這項榮譽，特別要感謝全球旅客，以及環亞充滿熱誠的團隊，一直致力為各旅客提供更佳的旅遊體驗。作為機場獨立貴賓室業界的先驅者，環亞承諾提供更優質服務以減少旅客的不便。

去年開始，環亞貴賓室加入更多特色以提升服務質素，如規劃及特別設計各貴賓室、精心挑選傢俱擺設、安排不同餐飲美食以切合不同要求的旅客。環亞的目標不變，致力向旅客提供更佳的旅遊體驗。

環亞集團即將在芬蘭赫爾辛基機場開幕的貴賓室，特別設立樂童區，裡面有可持續及具有教育意義的玩具讓小朋友玩樂。另一方面，作為全球最大的機場獨立貴賓室集團，為了提供更優質的餐飲體驗，引入身心舒適的服務，加入素食餐飲及水果風味水，讓旅客有個健康旅程。

環亞集團表示，目前正積極在世界各地拓展機場貴賓室網絡，增添更多服務點，包括印度阿美達巴德、意大利羅馬、菲律賓宿霧、馬來西亞浮羅交怡、芬蘭赫爾辛基，業務網路覆蓋全球22個國家或地區，44個國際機場，擁有超過160個服務點，每年服務旅客人數超過1千5百萬人次。

環亞集團在桃園機場第1及第2航廈都設有獨立貴賓室，提供出國旅客優質的服務。

在全球各大機場獨立經營貴賓室的環亞集團，再度獲得Skytrax 2019年全球最...
在全球各大機場獨立經營貴賓室的環亞集團，再度獲得Skytrax 2019年全球最佳航空公司獎－「全球最佳獨立機場貴賓室」的殊榮。圖為設在桃園機場第2航廈的環亞貴賓室。記者陳嘉寧／攝影
分享
在全球各大機場獨立經營貴賓室的環亞集團，再度獲得Skytrax 2019年全球最...
在全球各大機場獨立經營貴賓室的環亞集團，再度獲得Skytrax 2019年全球最佳航空公司獎－「全球最佳獨立機場貴賓室」的殊榮。圖為設在桃園機場第2航廈的環亞貴賓室。記者陳嘉寧／攝影
分享

桃園機場餐飲倫敦
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

長榮出境櫃檯順暢 交通部：隨到可辦理

2019-06-27 18:24

DHL國際快遞 蟬聯台灣服務業大評鑑物流宅配類金牌

2019-06-27 15:36

味全董座將卸任 陳永清：今年營收獲利都會持續成長

2019-06-27 15:30

揚弘實業平鎮廠房釋出 底價12.7億元９月公開標售

2019-06-27 15:21

台塑集團調薪3.37% 基層員工月薪平均增1800元

2019-06-27 14:33

味全董事長陳永清 完成任務卸任交棒

2019-06-27 12:36

全球超商密集度最高不在日本、台灣 而是這國家

2019-06-27 09:41

連鎖效應／打破展店二大魔咒

2019-06-27 01:53

管理錦囊／成就他人 即是最棒的成就

2019-06-27 01:53

業務最前線／翻轉談判賽局

2019-06-27 01:53

策略經營／陳文雄…打團體戰 共榮共好

2019-06-27 01:53

統一大考驗…拚有機成長

2019-06-27 01:04

大戰略布局 統一設共同總經理

2019-06-27 01:04

中華車將攜手中油 擴展充電站

2019-06-27 01:01

錢櫃好樂迪合併案 練台生樂觀

2019-06-27 00:59

統一首設「共同總經理制」 黃釗凱、李清田升任

2019-06-27 00:39

金曲國際音樂節 交流熱

2019-06-27 00:36

中華車攜中油 建充電生活圈

2019-06-26 23:19

錢櫃併好樂迪 推「騰籠換鳥」

2019-06-26 23:19

兩大電動機車電池團隊 擺陣對尬

2019-06-26 23:14

推動電動車政策 經部挺充換電並行

2019-06-26 23:14

麗寶集團旗下「麗馨」產後護理之家住房率破六成

2019-06-26 21:21

現代全新ELANTRA 64.9萬元起跳

2019-06-26 16:24

水泥窯代燒垃圾 台泥拿下湖南靖州

2019-06-26 16:03

長榮航罷工影響 旅遊業者坦言「收單慢了一些」

2019-06-26 14:40

紡拓會率團赴美參展 後續商機上看3億元

2019-06-26 13:47

光隆宜蘭開發中心動土 明後年挑戰雙位數成長

2019-06-26 13:34

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 09:01

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:47

長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝

2019-06-24 11:53

鐵路節談台鐵：借鏡JR 將軟實力轉化為金雞母

2019-06-24 09:21

長榮空服罷工衝擊大 預告期喬不攏交部再拋授權期

2019-06-23 11:54

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 09:18

長榮罷工至少10航班取消 櫃台湧現排隊潮

2019-06-20 18:08

影／長榮空服員重啟勞資協商 不排除隨時發動罷工

2019-06-20 13:35

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 11:14

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:17

長虹穩獲利 戰線擴至全台

2019-06-18 23:25

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30
看更多

熱門文章

酸地勤「這臉能考上空服員」 正妹空姐正面照曝光

2019-06-26 22:33

女醫師嗆空服員「只會在天空端盤子」引萬人戰翻

2019-06-27 10:07

空服員工會這四項都不爭了 長榮如是說

2019-06-27 10:39

長榮律師向工會下最後通碟 32會員三寶明天10點繳回

2019-06-26 21:21

長榮罷工他神預言資方不讓步 王明鉅：停止罷工不是輸

2019-06-27 06:26

空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

2019-06-27 11:27

滯留維也納空服員回來加入罷工 10員回來領回三寶

2019-06-26 19:58

郝明義：威嚇女空服員 顯露長榮男性沙文主義深重

2019-06-27 07:44

勞保投保薪資這兩種算法 會影響你的退休金

2019-06-27 10:11

避免外力騷擾 長榮航空派保全陪機組員通關入境

2019-06-26 18:57

長榮罷工新對案大退讓！工會不堅持日支費禁搭便車條款

2019-06-27 10:48

台塑集團拍板加薪3.378％ 工會：最好的禮物！

2019-06-27 12:13

罷工第8天…風向變了？ 工會提讓步方案

2019-06-27 00:09

官夫人最愛的儲蓄險被整頓 改買什麼能保值又有賺？

2019-06-27 09:00

到手的雙子星案飛了 南海控股：研擬對策中

2019-06-26 18:42

全球超商密集度最高不在日本、台灣 而是這國家

2019-06-27 09:41

長榮勞資上周六悄悄協商...原定昨天再談 最後流局

2019-06-26 18:21

展現聲援力量！長榮空服工會 明晚台北辦晚會

2019-06-27 15:16

華為重獲美企供貨 台系鏈動能恢復

2019-06-27 00:00

金管會公布 這五家銀行「大到不能倒」

2019-06-27 16:42

長榮律師領32三寶未果決提告 工會：唯一接受親自領回

2019-06-27 12:44

長榮罷工第7天 王國材：每天都希望結束

2019-06-26 19:50

揪到高薪低報！ 這17萬名勞工7月起增提勞退金

2019-06-27 10:08

傳要求取回三寶空服員寫悔過書 長榮澄清

2019-06-27 16:59

雙子星被卡！ 柯文哲：造成外國公司投資台灣的不確定性

2019-06-27 11:07

卡柯？ 高嘉瑜：柯文哲也曾以國安理由反對101股權出售

2019-06-27 14:19

長榮大氣球喊話「回家吧」 工會遙應：看不見回家路

2019-06-27 12:02

服勤人數急升 長榮航7月運能估回到六成

2019-06-27 00:33

影／抗議長榮兩手策略 全航總呼籲民航局介入調查

2019-06-27 15:11

掃到雙子星颱風尾 京華城三度流標

2019-06-27 16:10

9.2萬元的智慧表如何誕生？直擊Garmin生產基地

2019-06-26 21:23

中信銀數位轉型 「三全」出擊

2019-06-27 02:54

雙子星得標港商遭駁回 北市捷運局：應無法簽約了

2019-06-26 19:27

挖礦風潮再起 6檔比特幣概念股交投亮點

2019-06-26 18:33

長榮空服讓步 不堅持禁搭便車、勞工董事與調整日支費

2019-06-27 10:43

認定涉及國安 投審會駁回南海公司雙子星案

2019-06-27 00:04

雙子星案被卡 柯文哲怨：花5個月才告訴我是浪費時間

2019-06-27 14:30

鴻海劉揚偉 背負兩任務

2019-06-27 01:04

陳冲：投審會理由充滿臆測之詞

2019-06-27 00:07

陸資來台十周年／陸資來台冷清清 十年成績單 兩岸都搖頭

2019-06-27 02:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top