台灣顧客滿意度調查 納智捷奪非豪華品牌車款冠軍

2019-06-27 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



J.D. Power今（27）日發表最新2019年台灣顧客滿意度 (CSI) 調查SM，調查指出2019年非豪華與豪華品牌車款顧客對於整體服務的滿意度均有所增長。非豪華品牌及豪華品牌車主的整體滿意度分別為824及823分 (滿分為1,000分)，皆較2018年提高25分。

在此次非豪華品牌顧客的滿意度調查中，納智捷 (Luxgen) 以總分 841分奪冠，日產 (Nissan) 和豐田 (Toyota) 則分別以840與829的總分搶下亞軍和季軍寶座。

在此次豪華品牌顧客的滿意度調查中，凌志 (Lexus) 以總分843分奪魁，寶馬 (BMW) 和賓士 (Mercedes-Benz) 則分別以823與814的總分搶下排行第二與第三名的佳績。

滿意度提升的原因可歸功於整體服務體驗的改進，包括從預約維修/保養服務、服務設施的提升乃至於車輛提取等各環節的精進。值得一提的是，經銷商在服務設施及科技運用上的努力也功不可沒。例如，更多非豪華品牌經銷商在服務據點設置筆電工作區 (2019 年的比例為 82%， 2018 年則為 71%)；豪華品牌經銷商亦呈現類似的趨勢 (2019 與 2018 年的比例分別為 88% 與 78%)。同時，服務人員使用平板設備與顧客互動的比例也較往年提高 (非豪華品牌自 2018 年的 66% 升至 2019 年的 69%；豪華品牌則自 79% 增至 84%)。