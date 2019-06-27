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彰化二林精機園區環評 須補正再審

2019-06-27 17:22經濟日報 記者翁至威╱即時報導

彰化二林精密機械產業園區今（27）日再度於環評初審會議闖關，不過，環評委員仍認為，開發單位在土壤液化、廢水處理等方面說明仍不夠清楚，要求開發單位補正後再審。

彰化二林精機園區曾一度被專案小組認定不應開發，送環評大會後又退回專案小組，今日再次闖關。彰化縣政府針對滯洪、極端氣候、空汙抵換等方面，以及引進產業類別之詳細規劃、只租不售的可行性等方面進行說明。

環評委員閉門會議中，一度有委員建議應直接駁回，認定此案不應開發，但有委員認為，可直接駁回的理由不夠充分，應該再給一次機會，因此決議要求開發單位補正再審。

彰縣府表示，二林精機園區將定位為台灣精密關鍵組件的供應中心，強化中彰地區暨有機械核心產業上下游產業鏈完整性，並彌補既有機械核心產業的技術缺口，引進產業規劃以關鍵機械零組件占35%最多，其次則是精密機械元件占25%，另外關鍵機電系統產業、工具機產業分別占20%。

彰縣府強調，北彰化已與台中市精密機械群聚有緊密合作，希望開發南彰化為關鍵零組件供應中心，需要透過二林精機園區引導，讓產業能夠區域分工。

產業需求方面，台灣機械工業同業公會已有130家會員登記需求超過220公頃。彰縣府建設處長劉玉平表示，工業區是甄選開發、民間投資，未來民間投資者將負擔最多的成本責任，也就是說，如果產業沒有需求，到時候不會有人來投資，也不會進入開發程序。

至於只租不售的可能性，彰縣府表示，如果100%出租，還本年限太長，恐降低投資誘因；不過園區內台糖分回部分將採出租方式，實質上將有約40%左右會只租不售。

不過環保團體指出，彰化縣仍有不少閒置工業區土地，不應該犧牲良田，做錯誤的開發。

彰縣府回應，中科二林園區去年才復工重啟招商，第一階段僅能提供72.54公頃，實際核配面積約54.1公頃；至於彰濱工業區，已公告土地已租售者超過九成，且機械業不適合進駐濱海地區。

環評委員則在會中不斷指出，二林精機園區是不當區位，開發後的生態代價很哥，加上廢水處理、再生水流向一直沒辦法在過程中釐清，希望開發單位再說明清楚。

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