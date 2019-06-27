北富銀旅日J神卡暑假回饋拉高至5%無上限 他國全面3%

2019-06-27 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國人相當熱愛出國旅遊，每年出國人數都呈現顯著成長，今年雖因罷工讓旅客行程平添波折，但也有不少人透過轉簽、改簽順利起飛展開夢想之旅。為了讓民眾今夏的旅程更加精采，台北富邦銀行特別推出「Ｊ舞一夏」回饋活動，於7月1日~9月30活動期間只要持北富銀Ｊ卡或尊御世界卡在海外消費，無論到世界各地任一國家，都可以享受最低3%、日本旅遊最高5%回饋無上限。同時，若在國內30家指定合作旅行社刷卡消費，也可享受3%回饋無上限，給卡友不罷工驚喜優惠，讓旅程更豐富愉快。

暑假是出國旅遊旺季，瞄準民眾夏季出遊需求，北富銀今日宣布特別加碼回饋，只要持北富銀Ｊ卡或尊御世界卡出國消費，日本地區除了原有3%回饋無上限外，在當地上萬家合作商家刷卡還額外提供2%加碼回饋，等於最高可享5%回饋無上限。無論是在機場選購免稅精品、到BIC CAMERA採買小家電，還是到松本清購買日系藥妝，到上萬家通路消費都可以享受令人驚喜的5%回饋無上限。

此外，除了日本有加碼，全球各地也同享驚喜，活動期間持北富銀Ｊ卡或尊御世界卡在海外消費，不論去哪一個國家，通通享有3%回饋無上限。而在國內於雄獅、可樂、東南、燦星、五福、山富、易遊網、易飛網等30家指定合作旅行社刷卡消費，也同樣有3%回饋無上限，讓卡友輕鬆出國，旅程更加自在精彩。

北富銀提醒民眾，要享受一趟愉快的旅程，除了事前規劃完善，更重要的是準備一張合適的信用卡。一般海外刷卡會有1.5%交易手續費，因此選擇一張提供1.5%以上海外消費回饋的信用卡，抵扣了手續費後還能留有淨回饋，消費起來更輕鬆無負擔；同時挑選信用卡不能只關注回饋率，更要留意使用便利性，許多信用卡所提供的優惠設有使用限制，有的限特定國家或通路，有的是針對回饋金額有上限門檻，如果不注意，很可能回國才發現回饋額度與想像有所出入。

以北富銀J卡來說，不僅主打回饋無上限，且這波夏季活動不限國別同享3%以上回饋，就是希望卡友能放心出國，一卡在手玩遍全球，預料可成為民眾今夏出國的最佳旅伴。