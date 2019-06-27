長榮罷工全教產挺空服員：對抗資方不能單靠一人之力

2019-06-27 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



長榮空服員罷工邁入第8天，全國教育產業總工會今天發布聲明挺空服員，表示工會既已按法定程序開啟罷工，社會應支持他們爭取權益，「勞資地位永遠不對等，由一個人來對抗資方幾乎是不可能的事。」

全教產表示，自今年1月初，勞動部已投入協助長榮航空的勞資爭議，6月的罷工行動並非「突襲」，而是不斷談判失敗的結果。

根據「工會法」第26條規定：「勞資或雇傭之爭議，非經過調解程序無效後，會員大會以無記名投票，經全體會員過半數之同意，不得宣告罷工。」此次長榮空服員罷工，勞方是經過多次協商破局，並取得半數以上會員投票同意，才得以合法發動罷工權。

全教產表示，長榮航空多年來保持高水準飛行服務的背後，是飛機機組員過勞與低薪的亮麗成果。外界所見空服員光鮮亮麗的樣貌，卻未見其在長途旅程中必須盡最大的體力對抗時差、時時刻刻滿足乘客需求，卻領取較其他航空公司更低的薪水。

全教產表示，站在工會立場，認為工會既已按法定程序開啟罷工，社會就應該支持他們爭取自己的權益。勞資地位永遠不對等，由一個人來對抗資方幾乎是不可能的事。