享受夏日透心涼假期 五大亞洲最夯水上樂園任你玩

2019-06-27 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



暑假出遊旺季來臨，對於正計畫著來趟親子或是好友旅行的旅客來說，選定度假目的地則成為首要任務，而今夏不如拜訪老少咸宜的水上樂園，消暑一夏。全球線上訂房業者Booking.com精選全球旅客最愛的「五大亞洲最夯水上樂園」，包括到馬來西亞怡保享受夜間泡湯樂趣、馬來西亞新山體驗東南亞首座水上雲霄飛車，或是到印尼庫塔體驗透明高速滑水道挑戰膽量，都能讓旅客享受涼爽夏日假期。

Booking.com表示，對於親子同遊的旅客來說，以溫泉聞名的馬來西亞「宋溪」會是絕佳的目的地，於2003年開幕的「Sungai Klah溫泉公園（Sungai Klah Hot Spring）」更是三代出遊的好選擇。園區內有個大型溫泉池讓旅客泡湯，池邊就是章魚造型的滑水道，讓孩童們能在此盡情玩耍。如不習慣大池的喧擾，旅客還可以預約隱密的私人按摩池，享受清靜的放鬆時光。

到馬來西亞第三大城「怡保」，除了品嘗遠近馳名的美食外，拜訪全馬最大的「Lost world迷失水上樂園(Lost World of Tambun)」也是個度假好選擇。園內設施齊全，包括全馬最長漂漂河、刺激滑水道、人造海灘、造浪池及兒童戲水區等。到晚上更會搖身一變成為溫泉SPA園區，山林造景與燈光相互輝映，令人心曠神怡，絕對是夏日玩水消暑首選。

對於追求刺激的旅客，千萬別可錯過馬來西亞「雙威鎮」的「Sunway Lagoon雙威水上樂園(Sunway Lagoon Water Park)」，園區擁有全球最大的人造沙灘、以傳統樂器為靈感的世界最大水上設施「巫巫茲拉」、獨特V型滑水道與世界最長的人行吊橋，絕對能讓遊客玩得不亦樂乎。距吉隆坡僅15分鐘車程，豐富高級的設施更是連知名節目「亞洲超級名模生死鬥」都前來取景。

如果是酷愛滑水道的旅客，拜訪位於馬來西亞最南端的新山市「迪沙魯水上探險樂園(Desaru Coast Adventure Waterpark)」準沒錯，不僅有超過20種大型滑水道設施，碗型、漏斗型、盤型設施應有盡有，挑戰遊客膽量！另有超大型人造海浪池、壯闊的人造瀑布，甚至有東南亞首座水上雲霄飛車，讓遊客一次玩個過癮。