DHL國際快遞 蟬聯台灣服務業大評鑑物流宅配類金牌

2019-06-27 15:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



全球國際快遞服務業者DHL 26日獲頒2019「台灣服務業大評鑑」物流宅配類金牌，這是DHL繼去年主辦單位首次將國際快遞納入評鑑後，再度獲得金牌殊榮。

根據神秘客評鑑結果，DHL臨櫃服務人員親切有禮，對複雜的國際快遞寄件流程清楚說明，耐心協助客戶辦理寄件業務；貨件交寄後，以電話向DHL客服人員查詢，獲得耐心且細膩的服務。神秘客也上物流官網實際操作，認為DHL官網架構、功能及說明完整；最後於目的地國家收件時，運務員態度有禮，遞交貨件前仔細核對收件人身分，確保貨件安全；收件人收到的貨件保持完整，並於預定時間內成功送達。

DHL表示，連續兩年獲獎，肯定了DHL台灣全體同仁為持續提供客戶高品質服務所做出的共同努力。國際快遞的服務流程，就像接力賽跑，從寄件人遞交貨件開始至安全送達收件人手上，當中的每一個環節都至關緊要，不容差錯。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君說，「很榮幸再次獲得金牌肯定，證明我們的同仁提供業界最以客為尊的服務。我們相信，提供好的工作環境、讓同仁們喜歡在DHL工作，他們自然會在每個與客戶互動的接觸點提供高品質服務，進而帶來客戶滿意度。我們的同仁對公司的發展及成功至關緊要，這就是為什麼我們努力讓台灣的所有同仁及我們的客戶，與DHL一起的每一天都是最好的一天。」